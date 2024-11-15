妹妹拿瑜珈褲給哥哥穿遭大嫂痛罵 網友看傻：妳思想有問題

不少家庭除了有婆媳問題外，姑嫂之間也存在著許多糾紛。有一名女網友表示哥哥因為體重變重想要減肥，但沒有運動褲可穿，她於是把自己的瑜珈褲送給哥哥穿，沒想到大嫂看到竟然氣得指責她，還將瑜珈褲拿去丟掉，讓女網友覺得無辜。貼文一出，多數人反而不挺她，還認為這樣的舉動很奇怪。

這名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文說哥哥最近體重變重，雖然知道要控制飲食，但還是很難戒掉愛吃的澱粉類食物，她於是幫哥哥設計一系列運動項目，例如有瑜珈課、爬山、慢跑等，但因為哥哥沒有運動褲，原PO於是將自己穿過的瑜珈褲送給他穿。她說自己的瑜珈褲對哥哥而言有點緊，但彈性很好所以還是穿得下，只不過這樣的情景被大嫂看到，立刻掀起家庭風暴。

原PO說大嫂看到哥哥穿她的瑜珈褲，下面非常地明顯突兀，氣得直問「為什麼穿這樣？」，得知原因後，大嫂將矛頭指向原PO來質問，「為什麼給我老公穿妳的瑜珈褲？」，還說這樣都被看光了，而她則反嗆「沒有人會刻意看那邊好嗎，會看也是思想上邪惡吧」。

最後大嫂要求原PO的哥哥把瑜珈褲換掉，而且不能還她，得要拿去垃圾車丟掉，讓原PO無奈地說「我大嫂是不是思想有問題啊？」

貼文一出，一票人全都對原PO和哥哥的行徑不以為然，「妳讓男生穿瑜珈褲？妳和妳哥都該去看一下醫生了」、「男生穿瑜珈褲等於國王的新衣，把內褲穿在外面一樣的意思，妳會穿內衣褲去外面嗎？」、「男生穿瑜珈褲很變態」、「為什麼要讓妳哥穿妳的瑜珈褲，難道沒男生的瑜珈褲可買？」、「通常我給我老公那個褲子，外面都會加一件短褲，因為男生直接穿那種褲子真的超難看」、「妳思想才有問題好嗎？男生穿運動褲就好了還穿什麼妳穿過的瑜珈褲，噁不噁心啊」。