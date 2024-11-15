婚姻風暴影響孩子 兒少團體籲支持離異家庭專線

父母離異可能影響兒少，兒少權心會免費提供離異家庭家長電話諮詢服務，讓家長能先照顧自己、才能好好照顧小孩，也籲社會大眾支持專線募款、關注離異家庭兒少身心。

台灣兒少權益暨身心健康促進協會去年因為藝人大霈父母離婚經歷分享而開始籌劃「大霈專線」，離異家庭家長專線因此誕生，兒少權心會今天召開「在樹洞與你相遇—離異家庭家長專線募款」記者會，分享離異家庭家長專線服務數據。

台灣兒少權益暨身心健康促進協會秘書長李姿佳指出，婚姻風暴發生時，孩子往往是最容易受影響的人，因為孩子在這個過程中不是被忽略或被決定，不然就是變成兩個大人的爭搶工具，完全沒有為自己發聲的機會。

李姿佳說，保護孩子最好的方式，就是讓家長能夠有力量好好面對自己及親密關係，才有能力和技巧來照顧兒少、經營親子關係，孩子才能在較無壓力、自在的環境下成長。

李姿佳表示，兒少權心會提供離異家庭家長專線，從今年2月19日至今，專線共服務103個個案，總共489人次，至少有154個孩子受惠，其中服務的家庭中平均有1.5個孩子，並且以0至6歲、7至12歲的孩子居多，家長主要諮詢議題為配偶間互動以及親子教養等。

李姿佳說，專線成為許多家長的樹洞，讓家長有機會可以好好抒發、被陪伴、被療癒，協會也希望降低求助的門檻，因此這個諮詢專線是免費提供給有需要的離異家庭家長們。

兒少權心會創辦人、律師賴芳玉表示，當父母情緒匱乏時，無法給予孩子鼓勵和努力，孩子在外可能已經承受許多壓力，回到家還要面對家長的潰堤，這些離異家庭孩子的苦，最需要的就是家長們成熟的面對關係，這除了需要靠家長的有意識外，也需要有好的支持系統來促成。

賴芳玉說，兒少權心會的離異家庭家長諮詢專線是一個很好的資源，不僅專業、隱私性高，更重要的是能夠協家長們好好照顧自己後，就為孩子創造一個屬於自由、較小壓力的人生。

賴芳玉與大霈一同用苔球和澆花器，象徵離異家庭的孩子和家長需要社會大眾一起支持和灌溉，邀請社會大眾一起澆灌離異家庭的孩子和家長，以行動支持，「每月300元，可以支持三個離異家庭小孩」。