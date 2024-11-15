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只給兒子吃「新鮮現煮」…婆婆要大家一起清剩菜 媳婦怒：不公平

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的婆婆給她吃「剩菜」，讓她感到很不舒服。圖／ingimage
一名女網友的婆婆給她吃「剩菜」，讓她感到很不舒服。圖／ingimage

與家人相處，應要了解彼此的生活習慣，避免造成不必要的爭吵。一名女網友發文，婆婆很好相處也會顧小孩，卻因不希望兒子吃到剩菜，而選擇讓她吃，她對此感到很不舒服，忍不住抱怨：「既然不想讓妳兒子吃，為什麼要給我吃？」

一名女網友在Dcard發文，表示她的婆婆其實人很好，好相處也會幫忙顧小孩，但一起住時，婆婆發現冰箱的菜放太久，捨不得給兒子吃，就會另外幫兒子做便當、弄早餐，而那些剩菜則是拿出來讓原PO和公婆一起解決。

原PO表示，她有跟老公反映過這件事讓她「很不舒服」，但老公覺得她大驚小怪，那些剩菜不是只有原PO吃，他爸媽也吃，結果原PO聽了更不爽，認為婆婆疼愛兒子，為何拉她下水？原PO坦言，她也不是多嬌貴不吃剩菜不吃隔夜飯，但婆婆既然覺得吃剩菜不好，為何還要給她吃？並直言「很不公平」。

此文一出，不少網友認為只是「習慣」問題而已，如不習慣可自己煮，「看起來就是他們家的習慣而已，他們自己也有吃不是嗎？這樣哪算什麼不公平」、「真的很介意的話，就自己煮新鮮的就好了」、「不喜歡就自己買飯自己做飯呀」、「要新鮮自己做飯啊，很困難嗎」。

也有網友建議可以先搬出去住，「搬出去就好啦，住一起多痛苦，像我朋友也常抱怨婆婆，一天煮一次午餐，要吃到晚上，甚至隔天」、「結婚買房搬出去，寄人籬下本來就沒尊嚴」、「搬出去或搬回娘家吧，妳先生他不會站在妳這邊的，因為那是他親母親」。

婆婆 婆媳紛爭

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