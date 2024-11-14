4年前種下禍因？Ryu與Yuma爆婚變 網友警語成神預言
百萬YouTuber夫妻Ryu和Yuma被爆婚內雙雙出軌，Yuma先偷吃另一名網紅Tommy，接著換Ryu外遇大陸籍女畫家，人設大崩壞。一名女網友發現Ryuuu TV一段4年前的影片，只見Ryu被Yuma抱怨較少營造浪漫的氣氛，影片底下甚至有網友留言勸告「老婆發出的警訊或許不會馬上反映出問題，但是情感的裂痕卻是會慢慢的累積」。
近日Ryu與Yuma被爆兩人雙雙在婚內出軌，先是Yuma外遇另一名YouTuber Tommy，接著Ryu再偷吃一名大陸籍女畫家，導致事件人物的人設大崩壞。粉絲震撼之餘，一位女網友在Dcard發文，她偶然間看到Ryuuu TV一段4年前的影片，起初Ryu打算偷看色情片惡整Yuma，希望能拍下對方出糗的片段，不料最後卻變成夫妻倆攤牌的畫面。
Yuma發現Ryu偷看色情片後，不禁抱怨對方漸漸不再營造浪漫的氣氛，「有時候跟你說今天晚上想要跟你一起喝酒，今天晚上想要聊聊天，結果你都一直打遊戲，然後我就想說算了，我自己看YouTube好了」。雖然影片最後以Ryu道歉並承諾改進收尾，但原PO發現影片底下一則網友留言，似乎早已預言Ryu和Yuma婚變。
一名粉絲呼籲Ryu別忽略夫妻間的情趣，不見得非得是男歡女愛，「但是情感的交流真的很重要，別讓遊戲綁架了你的婚姻」、「老婆發出的警訊或許不會馬上反映出問題，但是情感的裂痕卻是會慢慢的累積」。這名粉絲還提到，自己11年婚姻觸礁、每天過得行屍走肉，哀嘆「不要等失去了才想到要珍惜，沒有任何事能比得過一個圓滿的家庭了」。
對照粉絲留言，原PO表示幾乎完美呼應Ryu聲明提到「他也許能給Yuma我給不了的刺激吧」，加上一部分人認為「肉體出軌不算出軌」，因此才演變成如今局面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言