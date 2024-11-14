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4年前種下禍因？Ryu與Yuma爆婚變 網友警語成神預言

聯合新聞網／ 綜合報導
Yuma和Ryu被爆雙雙在婚內出軌，恩愛夫妻形象崩壞。圖／取自Yuma Instagram
Yuma和Ryu被爆雙雙在婚內出軌，恩愛夫妻形象崩壞。圖／取自Yuma Instagram

百萬YouTuber夫妻Ryu和Yuma被爆婚內雙雙出軌，Yuma先偷吃另一名網紅Tommy，接著換Ryu外遇大陸籍女畫家，人設大崩壞。一名女網友發現Ryuuu TV一段4年前的影片，只見Ryu被Yuma抱怨較少營造浪漫的氣氛，影片底下甚至有網友留言勸告「老婆發出的警訊或許不會馬上反映出問題，但是情感的裂痕卻是會慢慢的累積」。

近日Ryu與Yuma被爆兩人雙雙在婚內出軌，先是Yuma外遇另一名YouTuber Tommy，接著Ryu再偷吃一名大陸籍女畫家，導致事件人物的人設大崩壞。粉絲震撼之餘，一位女網友在Dcard發文，她偶然間看到Ryuuu TV一段4年前的影片，起初Ryu打算偷看色情片惡整Yuma，希望能拍下對方出糗的片段，不料最後卻變成夫妻倆攤牌的畫面。

Yuma發現Ryu偷看色情片後，不禁抱怨對方漸漸不再營造浪漫的氣氛，「有時候跟你說今天晚上想要跟你一起喝酒，今天晚上想要聊聊天，結果你都一直打遊戲，然後我就想說算了，我自己看YouTube好了」。雖然影片最後以Ryu道歉並承諾改進收尾，但原PO發現影片底下一則網友留言，似乎早已預言Ryu和Yuma婚變。

一名粉絲呼籲Ryu別忽略夫妻間的情趣，不見得非得是男歡女愛，「但是情感的交流真的很重要，別讓遊戲綁架了你的婚姻」、「老婆發出的警訊或許不會馬上反映出問題，但是情感的裂痕卻是會慢慢的累積」。這名粉絲還提到，自己11年婚姻觸礁、每天過得行屍走肉，哀嘆「不要等失去了才想到要珍惜，沒有任何事能比得過一個圓滿的家庭了」。

對照粉絲留言，原PO表示幾乎完美呼應Ryu聲明提到「他也許能給Yuma我給不了的刺激吧」，加上一部分人認為「肉體出軌不算出軌」，因此才演變成如今局面。

YouTuber 出軌 網紅

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