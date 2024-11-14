反人類、反社會？ 他反對「一夫一妻制」：讓婚姻感情回歸本能

原始人類社會雖是一夫多妻制，但時至今日，一夫一妻制已成為大多數國家法律認可的婚姻制度。不過，有位男網友在Dcard發文分享個人論點，認為「一夫一妻制」根本是反人類、反社會的行為，並支持應該捨棄這樣的限制，讓婚姻、感情回歸人類本能，引起許多網友熱議。

原PO文中直指，從人類生理需求來看，一夫一妻制根本違反人類需求，哪有可能人的一生只被一個人吸引？「帥哥美女誰不喜歡、誰不想做愛」。他更認為，一個人跟很多人結婚，不僅可以促進生育率、增加經濟活動、減少出軌糾紛，還可讓社會更穩定，因此批評一夫一妻制是「反人類、反社會」的制度，應該讓婚姻、感情回歸個人自由意志。

原PO的前衛言論，引起網友們熱烈討論。贊成一夫一妻制的人說，「我就只想吸引一個人，也只被一個人吸引。我很在乎我的伴侶只能是我的，相對我也只會是我的伴侶的。不管制度如何，我個人只接受一夫一妻的狀態」、「一夫一妻是保障普男有老婆，你以為每個男生都能開後宮？」、「就是因為一夫一妻，在養育小孩時，比較有足夠資源也有利後代」。

另一方面，贊同原PO觀點、嚮往一夫多妻制的人則提議，「移民到中東入回教，你就可以一夫多妻」，但馬上有人吐槽，「一夫多妻可以啊，但你要夠有錢，而且大房、二房、三房會真的上演宮鬥劇給你看，我是覺得那種生活太累了啦」。

然而也有網友嘲諷，「一夫一妻都有人找不到伴了，一夫多妻的話，男人們自求多福了。勝者為王、敗者為寇」、「一夫一妻制是為了保障社會安定，怎麼可能是保障普男權益。別忘了最早的母胎男叫做『羅漢腳』，當時政府對羅漢腳的評價課本都有寫」。