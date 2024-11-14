他喜歡男家教老師對性傾向迷惘 求助網友：我最近的世界一團糟

「我覺得我最近的世界一團糟，但即使一團糟，想到星期日要跟老師吃飯就好開心，但我怕這個混亂狀態持續下去」，一名男高中生網友近日在論壇透露，他好像喜歡國中的男家教老師，雖然目前已不是師生關係，但會在社交媒體上傳訊息，也會在寒暑假偶爾相約見面，原PO目前滿腦子都是該名家教老師，也因此迷惘起自己的性傾向。

原PO在Dcard以「喜歡家教老師怎麼辦」為題發文表示，他目前就讀高中二年級，感覺自己似乎喜歡國中時的家教老師，已非師生關係的兩人有時在社交媒體傳訊息，有時在寒暑假約出門吃飯，原PO直言，每次和老師約見面都很期待。

他也回憶，今年暑假的時候，在老師家碰面，老師教原PO彈鋼琴時坐得很靠近他，也在載他回家時因為怕危險，要後座的原PO抱緊自己，原PO也坦言該名家教老師的舉動讓他有產生生理反應。

原PO說，最近滿腦子都是老師，不僅關注、截圖老師動態，自己發限時動態時若發現老師有看到也會開心很久；高中一年級曾喜歡的女生現在也不喜歡了，即使對方現在向原PO告白。他更補充，為了和老師見面，會爽約和朋友的局，朋友也為此不悅，種種疑似喜歡該名家教老師的舉動讓原PO直嘆，「我覺得我最近的世界一團糟」。

原PO也在文末列出他的困惑：

有網友建議，「欣賞也是一種喜歡的方式呀，如果你覺得你們現在互動的模式很好，那就維持現狀吧，貿然出擊反而有可能造成反效果，像現在這樣可以經常見面（還可以當作是在和他約會）的關係是很珍貴的」、「我建議除非真的很好的朋友，不然不用講，雖然同婚通過了但社會上對同性戀的歧視還是存在，遇到性平觀念比較好的人再出櫃就好」、「同性戀不會怎麼樣」。

也有其他人回應，「我男友就是我曾經的家教學生，但我要求他要考上前三志願才跟他在一起，他也很努力達成」、「青澀的愛真的好可愛」、「成年且高中畢業後再探索」。