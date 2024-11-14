犯眾怒！公公病危2個月逝 媳婦未探視還嫌「影響我家活動」

媳婦和夫家的關係總是難以拿捏。一名網友表示自己爸爸病危住院到過世，大嫂都沒來探望過，還說因為公公的關係，自己家都沒辦法安排活動，讓原PO難以釋懷。

一名網友在PTT上發文表示，自己爸爸住院兩個月直到過世，期間大嫂跟弟媳都沒探望也沒參與，「這我可以理解，畢竟沒什麼感情」，不過原PO哥哥還是會去醫院看爸爸。

但是有天原PO在路上遇到大嫂，大嫂問他要去哪裡，「我說還能去哪，當然去醫院探望我爸」，結果大嫂竟然回「你爸這樣，我們家都沒辦法安排活動」，讓原PO超傻眼，「當下我拳頭硬了很想甩她巴掌，你沒幫上忙就算了，我也沒要你幫忙或探望，爸爸病危竟然抱怨影響你們的活動」。

後來原PO爸爸過世，幾個月過去，直到現在他還是很有情緒，對大嫂說的話無法釋懷。

大嫂的言論引發網友眾怒，「建議離婚，對方一家都垃圾」、「這樣講真的超欠揍」、「那叫白目吧，可以理解不想探望，但真的不需要說那種話」，也有不少人提供狠毒反擊，「你媽如果有生病麻煩提早跟我們說，怕安排了活動衝突到」、「你媽病危我會叫哥哥不要去探望以免影響到你們小家庭的活動」。