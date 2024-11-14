做牛做馬30年不敵小三！她嘆夫離婚快閃 網安慰：順利交接掀馬桶蓋

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她從18歲跟先生交往到結婚已經30年了，最近發現「他外遇了」。她沒有流半滴眼淚，只是無奈地表示「男人只要變心，不管你做得多好都是枉然」，但她慶幸兩人沒有小孩，希望離婚以後各自安好。貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示：「恭喜！」

原PO透露，這30年來，雖然老公每個月的薪水都交給她處理，但她下班後還要為他做牛做馬，凡事都以他為重，為了讓他生活得無憂無慮，連上郵局匯款、蝦皮買東西及領包裹等等的瑣事都一手包辦，把他照顧得無微不至。在貼文的最後，她還用Hashtag的方式自嘲寫道「掀了30年的馬桶蓋，終於可以不用再掀了」。

「我真的爆傻眼」，原PO指出，兩人談完離婚，老公即離家去找小三了，做人竟可無情無義到這種地步，這只證明一句話「男人只要變心，不管你做得多好都是枉然」，不過原PO慶幸「還好我沒生小孩，以後各自安好，祝他幸福快樂美滿」。

貼文一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，「唉，真不值得」、「恭喜你，但真的浪費了30年的青春」、「恭喜你！重獲新生，終於可以好好過自己的生活了」、「恭喜！好好享受一個人的自在感」、「恭喜啊！重獲自由，單身快樂，往後好好愛自己，為自己而活」。

此外，還有不少網友安慰原PO，指出「順利交接掀馬桶蓋」、「下一個會更好，好好愛自己，加油」、「只要是人，都會有背叛別人的可能」、「有更好的人在等你」、「你值得更好的」、「開始過你精彩的人生吧！加油」、「你自由啦，所以之後你要懂得更愛自己，加油」。

不過，也有網友回應「那他是被你寵出來的」、「律師聯絡好，離婚協議整理好，趕快丟掉垃圾不用等過年」、「昨天網路上看到一句話，老天還不給你孩子或許是在幫你，但30年好長，真不甘心」。