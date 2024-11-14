好好先生是家暴男！妻抓到外遇要離婚 他反咬被看不起：10年前就想了

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太的丈夫雖在外形象好，在家中卻有家暴行為。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本太太的丈夫雖在外形象好，在家中卻有家暴行為。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

有些人在面對外人時，看似循規蹈矩、形象良好，但可能一到了家中卻不是這麼回事，甚至還可能會出現家暴行為，讓身邊的親人苦不堪言。近來日本媒體，就有一則這樣的家庭悲劇。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名真穗的上班族女性，過去在大學時期認識一位男性。兩人在27歲時交往，且真穗很快就懷了孩子，雙方於是奉子成婚。丈夫一開始在廣告公司上班，後來靠著父親留下的遺產，自行開了餐廳創業。

平時在外交際，丈夫總是扮演和善的一面。然而回到家裡，丈夫卻是一個三杯黃湯下肚就會性情大變的人。他經常在酒醉時，高談闊論各種政治、工作的議題，而若是和真穗起了口角，就會做出拿東西丟她，或者用酒瓶敲她等暴力行為。

兩人所生的女兒，因為討厭看到父母衝突，所以從小學高年級到中學左右，就轉到附近的娘家生活。雖然曾經跟學校通報過父親家暴的事，但老師被她父親平時的偽裝欺騙，都認為是小孩在說謊。現在女兒20歲了，則是在海外留學。

真穗原先因為對丈夫還有感情，不願離婚，但後來發現他有外遇行為，受不了只好攤牌。在證據齊全之下，丈夫坦承外遇行為，不過也表示自己十年前就想離婚，原因是真穗平時也看不起他，過去曾奚落他「開那種店沒多久就會倒閉了」、「雖然是醫師的兒子，卻是個考不上醫師的笨蛋」。至此，兩邊感情確定完全破裂，最後只能找上律師，協議離婚事項。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

夫妻關係 家暴 日本 離婚

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