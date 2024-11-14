男女偷吃都正常？他曝日本交友經歷揭「出軌率」：不用太驚訝

百萬YouTuber夫妻Ryu和Yuma被爆雙雙出軌，Yuma先外遇另一位YouTuber Tommy，之後Ryu偷吃中國女畫家，引發熱議。一名網友對此發表想法，目前他認識的日本女性中，出軌的佔比有50%，幾乎全都曾經或現在有砲友，「日本人不管事婚前婚後出軌，請大家不用太驚訝」。

近日Ryu和Yuma婚姻問題引起討論，一名網友在Dcard「YouTuber板」發文，他身為1萬訂閱看到現在的粉絲，也提出自己的看法，當下他一點都不驚訝，因為這就是他所知道的日本人。快30歲的他，目前認識的日本女性約40人，年齡落在20~35歲間，其中有男友仍出軌的佔比有50%，曾有或是現在有砲友的幾乎是100%，因此他們會「做好自己的對象出軌的心理準備」。

原po解釋，對於大部分日本人來說，出軌是不好的事情，但「因為癢了、膩了，玩玩是很正常的」，有些人甚至連好友的對象都偷吃，有錢之後到處玩樂的比比皆是，或是長得不差的男性和女性什麼都不做也會有人貼上來。因喝醉或其他不可抗因素出軌了，勇於面對把事情說出來取得原諒的人幾乎不存在，大部分都深藏在心裡，若被發現再走一步算一步，對方能原諒就繼續在一起，不行就去找新的對象。

原po也認為，「日本人很會幫自己設人設」，部分長相看起來單純可愛很乖的女生「其實玩得很開」，部分長相看上去乾淨帥氣乖乖的男生「渣得像海王」，因此也建議，「真的不要一次就沉淪」。最後，他希望事情發生了就好好解決，不管什麼原因做錯了就記取教訓別再犯錯，「兩個人相遇到相愛的路程都是美麗的，用最後的溫柔祝福對方不要再被傷害，畢竟曾經相愛過」。

不少網友也同意原po，「的確，這是日本人社交方式，看完覺得這真是我認識的日本人社交文化，出軌不要被發現都不算，擁有好多個伴侶也是正常的，只要不被發現就好」、「的確，雖然不意外是女方先出軌，但日本這個國家本來就是對外遇包容度很高的民族，有些日男也不喜歡介紹另一半給朋友，對台灣人來說可能不能接受，但通常是怕女方跟自己好友出軌」、「我身邊的日本人很多都是這樣，一開始很驚訝，已經習慣了」、「他們性觀念太開放，戀愛觀也是很特殊，才養成這種劈腿文化，感覺有好感就能當砲友，有點喜歡就能當男女朋友，先交往試試看再說」。