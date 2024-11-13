媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

媳婦與夫家的家庭問題，常常讓人難以處理。日前有位女網友表示，她公公好吃懶做，還在近期兩次開刀都堅持要「全自費」，再把自費金額全部轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她無奈問「這種狀況大家要如何處理？」

一名女網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，她公公好吃懶做，個性又好高騖遠，對待其他人沒有禮貌到像是在喊狗一樣，但遇到要開刀的時候，兩次都堅持全自費項目，再把金額轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她不禁抱怨，「明明沒什麼錢，卻什麼都要全自費，我老公還挺他這種行為，開個關節鏡在小醫院，光是耗材就要自費到20萬元」。

原PO無奈表示，「公婆對嫁進門的家人都態度很差，婆婆總共生了3個小孩，由於公婆的各種行為，其中2個小孩都離婚收場，剩下還在堅持的我。老公家的冰箱壞了要我貸款買，機車壞了也要我貸款，現在汽車壞了還要我去貸款買給他們，做不到的話，公婆就用各種方法要他兒子跟我離婚」。

最後她吐心聲，「我家人開關節、關節鏡也才1萬元，去探病包幾千塊還會被公婆嫌少，私底下還會要我去貸款繳自費金額，這個世代變了嗎？有這種公婆，真心覺得他們是要找家裡開銀行的媳婦，不是找我們這種平民」。

對此，多數網友看不下去，「快逃，直接拒絕就行，要跳火坑也輪不到妳，離婚又如何？」、「妳居然這麼乖，還跑去貸款」、「不趕緊離婚還在問東問西，是要等到過年領完年終再走嗎？」、「妳到底在堅持什麼？這種吸血情勒家庭，不趕快逃還在等什麼？憑什麼他們東西壞了是妳要去貸款買，他們的兒女呢？當裝飾品用的嗎？」