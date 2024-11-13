快訊

波波醫師爭議驚動賴總統 衛福部臨時記者會祭三大措施

桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

12強Live／陳晨威滿貫砲、陳傑憲加碼兩分砲 二局下中華隊6：0領先南韓

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦被公婆要求「貸款」幫忙付家用，讓她不堪其擾，照片為婆媳關係示意圖。圖／ingimage
一名媳婦被公婆要求「貸款」幫忙付家用，讓她不堪其擾，照片為婆媳關係示意圖。圖／ingimage

媳婦與夫家的家庭問題，常常讓人難以處理。日前有位女網友表示，她公公好吃懶做，還在近期兩次開刀都堅持要「全自費」，再把自費金額全部轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她無奈問「這種狀況大家要如何處理？」

一名女網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，她公公好吃懶做，個性又好高騖遠，對待其他人沒有禮貌到像是在喊狗一樣，但遇到要開刀的時候，兩次都堅持全自費項目，再把金額轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她不禁抱怨，「明明沒什麼錢，卻什麼都要全自費，我老公還挺他這種行為，開個關節鏡在小醫院，光是耗材就要自費到20萬元」。

原PO無奈表示，「公婆對嫁進門的家人都態度很差，婆婆總共生了3個小孩，由於公婆的各種行為，其中2個小孩都離婚收場，剩下還在堅持的我。老公家的冰箱壞了要我貸款買，機車壞了也要我貸款，現在汽車壞了還要我去貸款買給他們，做不到的話，公婆就用各種方法要他兒子跟我離婚」。

最後她吐心聲，「我家人開關節、關節鏡也才1萬元，去探病包幾千塊還會被公婆嫌少，私底下還會要我去貸款繳自費金額，這個世代變了嗎？有這種公婆，真心覺得他們是要找家裡開銀行的媳婦，不是找我們這種平民」。

對此，多數網友看不下去，「快逃，直接拒絕就行，要跳火坑也輪不到妳，離婚又如何？」、「妳居然這麼乖，還跑去貸款」、「不趕緊離婚還在問東問西，是要等到過年領完年終再走嗎？」、「妳到底在堅持什麼？這種吸血情勒家庭，不趕快逃還在等什麼？憑什麼他們東西壞了是妳要去貸款買，他們的兒女呢？當裝飾品用的嗎？」

媳婦 離婚

延伸閱讀

沒有年齡焦慮！越活越年輕星座排行 魔羯受部下崇拜、天蠍上年紀更有魅力

早上運動還是晚上運動較健康？ 醫曝優缺點：應根據生活方式選擇

捷運遇同位阿嬤「插隊2次」 她不忍了1招反擊網讚爆：好E好讚

影／冷氣水當聖水！印度信徒爭先恐後搶著喝 得知真相嘆：心碎了

相關新聞

媳婦整天被公婆要求「貸款」買家用 她曝：公公沒錢硬要全自費醫療

媳婦與夫家的家庭問題，常常讓人難以處理。日前有位女網友表示，她公公好吃懶做，卻又在近期要開刀時，兩次都堅持要「全自費」，再把自費金額全部轉嫁到兒女、媳婦身上，讓她無奈問「這種狀況大家要如何處理？」

女抱怨「身高太矮」找不到對象 網犀利直言：跟顏值更有關

身高真的會影響桃花嗎？日前有位女網友大嘆「身高矮好吃虧」，指出很多男生都希望女友身高要160公分以上，但她拼命工作、整形、隆乳，就是希望能加分一點，卻好幾年都找不到對象，讓她直呼「矮人真的好吃虧」。不過多數網友認為「女生身高矮根本沒差」。

30歲以上要生小孩嗎？雙方家長催生讓她糾結 網：不用妥協

對已婚婦女來說，是否要生小孩除了雙方家屬的意見外，更要評估自身的情況。一名女網友發文詢問，她已經30歲以上了，本身不喜歡小孩，但雙方家長都有「催生」，讓她陷入糾結，因此詢問網友：「有什麼誘因能促使大家生小孩呢？」

吃百元小吃、住廉價旅館被女友抱怨 他嘆太現實：應該感激我

情侶互動中，應體諒對方的經濟狀況，以免造成不必要的爭吵。一名男網友發文，稱他本身收入並不高，還要負擔女友的開銷，平時帶女友吃「百元小吃」卻被抱怨不健康，讓他感到很挫折，忍不住抱怨：「老是一直遇到不對的人，都遇到現實的女生」。

公婆愛吃軟飯！媳婦替兩老煮爛卻被嫌「虐待老公」 心酸：想孝順很難

婆媳分別來自不同的家庭環境，生活方式、飲食習慣有所不同，因此容易發生爭執。一名媳婦就抱怨，公婆喜歡吃軟飯，她特意把公婆的飯煮爛，自己跟老公的則分開煮，沒想到卻被婆婆嫌棄他們都吃沒煮熟的米，要她「不要虐待她兒子」...

紀念日帶爸媽一起過！她受不了男友省錢過頭 網見一事笑翻：我也做過

遇到一個什麼都好，就是金錢觀與自己不合的另一半要怎麼處理？近日有網友在Dcard發文，表示自己的男朋友什麼都好，就是太過「小氣」，讓她有點苦惱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。