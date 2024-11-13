女抱怨「身高太矮」找不到對象 網犀利直言：跟顏值更有關

身高真的會影響桃花嗎？日前有位女網友大嘆「身高矮好吃虧」，指出很多男生都希望女友身高要160公分以上，但她拚命工作、整形、隆乳，就是希望能加分一點，卻好幾年都找不到對象，讓她直呼「矮人真的好吃虧」。不過多數網友認為「女生身高矮根本沒差」。

一名女網友在PTT發文表示，很多男生都希望女友身高要160公分以上，所以她拚命工作、整形、隆乳，就是希望能讓自身加分，只不過原PO認為「因為身高沒辦法改，我就不找對象了，反正也找不到，已經放棄好幾年了，反正我加班也老好幾年，不適合找對象了，而且我也是老了才去整形」。

原PO接著表示，她還創了一個矮人群組聊天，在上面討論如何長高，但也有人建議「放棄吧，都沒用」，讓她直呼「我拚命拉筋有長高0.3公分，矮人真的好吃虧，真羨慕長得高的人，長得高的人就是很吃香，像我這麼努力，努力了大半輩子也沒用」。

文章曝光後，許多網友安慰，「女生矮根本沒差，我妹身高153公分還不是結婚生子了」、「矮真的沒差，除非真的過矮，長相比較有差」、「女生各種身高都有市場，但男生矮真的滿吃虧的」、「女生身高已經算是相對沒什麼要求的吧」。

原PO也在留言處分享自己的「二次元男友」，直呼「可能我以前都因為身高被打槍，反正我放棄了，我現在都把心思跟時間投注在工作、二次元帥哥上，或者去追劇。我現在也沒錢整形了，這篇只是純閒聊的感嘆文」。

還有網友直言「應該是不夠正而已」、「妳的問題應該不是身高，可能是太宅」、「不是說這些興趣不好，如果要找對象，還是要認清現實男生跟漫畫男神的差異」、「女生臉>身材比例>身高」、「我認為真的是臉>身材>個性，我身邊沒有半個男生在乎身高」。