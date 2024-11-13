快訊

天兔颱風估明發海陸警 暴風圈恐觸2地降雨熱區曝光

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

「新新併」送件卡關？ 台新金、新光金發布4點聯合聲明

女抱怨「身高太矮」找不到對象 網犀利直言：跟顏值更有關

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友認為自己身高不高，導致交不到男友，但多數人認為跟顏值有關。示意圖／ingimage
一名女網友認為自己身高不高，導致交不到男友，但多數人認為跟顏值有關。示意圖／ingimage

身高真的會影響桃花嗎？日前有位女網友大嘆「身高矮好吃虧」，指出很多男生都希望女友身高要160公分以上，但她拚命工作、整形、隆乳，就是希望能加分一點，卻好幾年都找不到對象，讓她直呼「矮人真的好吃虧」。不過多數網友認為「女生身高矮根本沒差」。

一名女網友在PTT發文表示，很多男生都希望女友身高要160公分以上，所以她拚命工作、整形、隆乳，就是希望能讓自身加分，只不過原PO認為「因為身高沒辦法改，我就不找對象了，反正也找不到，已經放棄好幾年了，反正我加班也老好幾年，不適合找對象了，而且我也是老了才去整形」。

原PO接著表示，她還創了一個矮人群組聊天，在上面討論如何長高，但也有人建議「放棄吧，都沒用」，讓她直呼「我拚命拉筋有長高0.3公分，矮人真的好吃虧，真羨慕長得高的人，長得高的人就是很吃香，像我這麼努力，努力了大半輩子也沒用」。

文章曝光後，許多網友安慰，「女生矮根本沒差，我妹身高153公分還不是結婚生子了」、「矮真的沒差，除非真的過矮，長相比較有差」、「女生各種身高都有市場，但男生矮真的滿吃虧的」、「女生身高已經算是相對沒什麼要求的吧」。

原PO也在留言處分享自己的「二次元男友」，直呼「可能我以前都因為身高被打槍，反正我放棄了，我現在都把心思跟時間投注在工作、二次元帥哥上，或者去追劇。我現在也沒錢整形了，這篇只是純閒聊的感嘆文」。

還有網友直言「應該是不夠正而已」、「妳的問題應該不是身高，可能是太宅」、「不是說這些興趣不好，如果要找對象，還是要認清現實男生跟漫畫男神的差異」、「女生臉>身材比例>身高」、「我認為真的是臉>身材>個性，我身邊沒有半個男生在乎身高」。

女生 整形

延伸閱讀

時代的眼淚！老牌速食店海外紅過麥當勞 「全台剩1家」原因曝

捷運遇同位阿嬤「插隊2次」 她不忍了1招反擊網讚爆：好E好讚

30歲以上要生小孩嗎？雙方家長催生讓她糾結 網：不用妥協

早上運動還是晚上運動較健康？ 醫曝優缺點：應根據生活方式選擇

相關新聞

女抱怨「身高太矮」找不到對象 網犀利直言：跟顏值更有關

身高真的會影響桃花嗎？日前有位女網友大嘆「身高矮好吃虧」，指出很多男生都希望女友身高要160公分以上，但她拼命工作、整形、隆乳，就是希望能加分一點，卻好幾年都找不到對象，讓她直呼「矮人真的好吃虧」。不過多數網友認為「女生身高矮根本沒差」。

30歲以上要生小孩嗎？雙方家長催生讓她糾結 網：不用妥協

對已婚婦女來說，是否要生小孩除了雙方家屬的意見外，更要評估自身的情況。一名女網友發文詢問，她已經30歲以上了，本身不喜歡小孩，但雙方家長都有「催生」，讓她陷入糾結，因此詢問網友：「有什麼誘因能促使大家生小孩呢？」

吃百元小吃、住廉價旅館被女友抱怨 他嘆太現實：應該感激我

情侶互動中，應體諒對方的經濟狀況，以免造成不必要的爭吵。一名男網友發文，稱他本身收入並不高，還要負擔女友的開銷，平時帶女友吃「百元小吃」卻被抱怨不健康，讓他感到很挫折，忍不住抱怨：「老是一直遇到不對的人，都遇到現實的女生」。

公婆愛吃軟飯！媳婦替兩老煮爛卻被嫌「虐待老公」 心酸：想孝順很難

婆媳分別來自不同的家庭環境，生活方式、飲食習慣有所不同，因此容易發生爭執。一名媳婦就抱怨，公婆喜歡吃軟飯，她特意把公婆的飯煮爛，自己跟老公的則分開煮，沒想到卻被婆婆嫌棄他們都吃沒煮熟的米，要她「不要虐待她兒子」...

紀念日帶爸媽一起過！她受不了男友省錢過頭 網見一事笑翻：我也做過

遇到一個什麼都好，就是金錢觀與自己不合的另一半要怎麼處理？近日有網友在Dcard發文，表示自己的男朋友什麼都好，就是太過「小氣」，讓她有點苦惱。

男友和友打遊戲到半夜…她被吵醒想分手 反挨網批：有夠掃興

不少情侶去哪裡都會一起行動，一名網友和男友去男友朋友家玩，男友和朋友打遊戲打到凌晨，於是她就先睡覺了，但睡到一半卻被遊戲聲吵醒…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。