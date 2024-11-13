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30歲以上要生小孩嗎？雙方家長催生讓她糾結 網：不用妥協

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友30歲以上了，本身不喜歡小孩，但雙方家長都在「催生」。示意圖／ingimage
一名女網友30歲以上了，本身不喜歡小孩，但雙方家長都在「催生」。示意圖／ingimage

對已婚婦女來說，是否要生小孩除了雙方家屬的意見外，更要評估自身的情況。一名女網友發文詢問，她已經30歲以上了，本身不喜歡小孩，但雙方家長都有「催生」，讓她陷入糾結，因此詢問網友：「有什麼誘因能促使大家生小孩呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己已經30多歲了，先生是獨生子，兩人結婚五年，雙方家長都在「催生」，她自己跟父母溝通過，因為一些因素的關係，媽媽也支持她不生小孩。原PO描述，他們跟公婆沒有住在一起，目前的收入繳房貸後還能維持基本生活，但娛樂會減少。

原PO表示，她本身非常不喜歡小孩，先生則沒有對生育做出表態，而70幾歲的婆婆很想帶孩子，但先生因為跟公公感情不好，所以不想讓小孩回他老家，實際上就連過節兩人也很少回去。原PO最後詢問，在沒有「後援」的情況下，有什麼誘因能促使大家生小孩呢？她強調如果生小孩，一切都是自己要打理，先生絕對是育兒的「豬隊友」。

此文一出，不少網友勸原PO不要妥協，不想生就不用考慮，「不喜歡小孩就不要妥協而生，也不要聽什麼誰可以幫妳顧而生」、「不想生就不要生，不要去想什麼誘因」、「生小孩要付出很大的精力，不愛小孩真的不要生」、「獨生子不是理由，不喜歡小孩就不要勉強生」。

也有網友分享自己的經歷，告誡原PO生小孩的辛苦，「我跟老公也是交往九年結婚，自己租屋，沒有後援，我們都還覺得帶小孩好辛苦，不是吃飽睡飽就好，還要教」、「我公婆知道我們買房壓力大，主動提出月子跟保姆的錢，生小孩很辛苦，但更難的是養小孩」。

兩性關係 婚姻

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