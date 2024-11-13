快訊

丁學文專欄／川普回歸白宮 中國沉重的經濟恐再下墜

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

後台太硬？勞動部基層2月陳情查霸凌 次長約談分署長後突離職

聽新聞
0:00 / 0:00

紀念日帶爸媽一起過！她受不了男友省錢過頭 網見一事笑翻：我也做過

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在Dcard發文，表示自己的男朋友什麼都好，就是太過「小氣」，讓她有點苦惱。圖／ingimage
近日有網友在Dcard發文，表示自己的男朋友什麼都好，就是太過「小氣」，讓她有點苦惱。圖／ingimage

遇到一個什麼都好，就是金錢觀與自己不合的另一半要怎麼處理？近日有網友在Dcard發文，表示自己的男朋友什麼都好，就是太過「小氣」，讓她有點苦惱。

原PO表示，男友平時絕不停付費停車場，只要一個小時超過40塊就不考慮，會一直找路邊停車位，即使原PO願意出停車費他也不同意。如果停在停車場內還會精確計時，生怕超出一分鐘被多收費，導致兩人購物常常要趕時間。

因為男友和原PO同居，有時候假日他們就會各自回家，男友每次都會從父母家中帶回一整串衛生紙，以及洗髮精、沐浴乳等日用品，讓原PO覺得很奇怪，怕對方父母認為是自己要求的。

兩人去超市買菜時，男友也會挑即期或最便宜的，但每次都買很多，每次都煮不完，結果放到菜都快爛掉。

在慶祝紀念日時，男友也是能省則省。這次兩人的兩周年紀念日，男友也是狂爬文、看粉專、找餐廳APP，最後找到王品的折價券。但沒想到他還找了自己的爸媽一起，只因為優惠可以累折，加上他爸生日快到了，想把紀念日和生日同時解決。在點餐的時候，他甚至拿出計算機算怎麼點比較便宜，吃飽後還洋洋得意地說這一餐打折之後很划算，但原PO認為自己當下快丟臉死。

此外，男友因為不想花錢換手機，也不想買icloud容量，因此他手機的容量十分不足，外出都無法拍照，只能讓原PO拍完放到line相簿裡。

原PO表示，撇除這些小氣事蹟，男友真的沒什麼缺點，但她一直在想這樣是否能組織一個家庭，不會結婚後也要去爸媽家拿衛生紙吧…

對此，網友認為兩人如果觀念不合那還是分手比較好，「如果不喜歡建議分手，不然結婚會很累」、「他愛不愛你我不知道，但他的生活方式就是這樣，以後你要跟他過可想而知，看你能不能接受」、「你跟他應該都沒有錯，錯的就是你們價值觀不同，不適合走到結婚」。

但也有網友理解男友的行為，「回家裡拿衛生紙這招我也會，笑死」、「我也是回家拿衛生紙，而且都是大包的」、「但我如果吃飯也會想找有優惠的欸」。

Dcard 價值觀 父母 生日 男友 衛生紙 超市 餐廳

延伸閱讀

別當最後一位客人！她目睹工讀生給客人吃「加料餐」網提一建議排除隱患

日本滑雪…怕冷台人怎麼穿？眾人喊不用買新衣：注意兩重點就好

冰箱冷凍庫東西常放到過期？日收納專家推「聰明放法」再也不怕浪費食物

眾人搶好市多特價衛生紙…她「精打細算」反遭網吐槽：跟價錢無關

相關新聞

吃百元小吃、住廉價旅館被女友抱怨 他嘆太現實：應該感激我

情侶互動中，應體諒對方的經濟狀況，以免造成不必要的爭吵。一名男網友發文，稱他本身收入並不高，還要負擔女友的開銷，平時帶女友吃「百元小吃」卻被抱怨不健康，讓他感到很挫折，忍不住抱怨：「老是一直遇到不對的人，都遇到現實的女生」。

公婆愛吃軟飯！媳婦替兩老煮爛卻被嫌「虐待老公」 心酸：想孝順很難

婆媳分別來自不同的家庭環境，生活方式、飲食習慣有所不同，因此容易發生爭執。一名媳婦就抱怨，公婆喜歡吃軟飯，她特意把公婆的飯煮爛，自己跟老公的則分開煮，沒想到卻被婆婆嫌棄他們都吃沒煮熟的米，要她「不要虐待她兒子」...

紀念日帶爸媽一起過！她受不了男友省錢過頭 網見一事笑翻：我也做過

遇到一個什麼都好，就是金錢觀與自己不合的另一半要怎麼處理？近日有網友在Dcard發文，表示自己的男朋友什麼都好，就是太過「小氣」，讓她有點苦惱。

男友和友打遊戲到半夜…她被吵醒想分手 反挨網批：有夠掃興

不少情侶去哪裡都會一起行動，一名網友和男友去男友朋友家玩，男友和朋友打遊戲打到凌晨，於是她就先睡覺了，但睡到一半卻被遊戲聲吵醒…

金玉涼言

以前成功要主動出擊，現在成功要增加觸及。

【聯副文訊】王浩威、羅任玲對談：山林與海洋的心跳

中華民國筆會舉辦「筆會季刊《譯之華》論壇」，將於11月17日（日）下午2:00-4:00，邀請作家王浩威與羅任玲對談，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。