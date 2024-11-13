紀念日帶爸媽一起過！她受不了男友省錢過頭 網見一事笑翻：我也做過

遇到一個什麼都好，就是金錢觀與自己不合的另一半要怎麼處理？近日有網友在Dcard發文，表示自己的男朋友什麼都好，就是太過「小氣」，讓她有點苦惱。

原PO表示，男友平時絕不停付費停車場，只要一個小時超過40塊就不考慮，會一直找路邊停車位，即使原PO願意出停車費他也不同意。如果停在停車場內還會精確計時，生怕超出一分鐘被多收費，導致兩人購物常常要趕時間。

因為男友和原PO同居，有時候假日他們就會各自回家，男友每次都會從父母家中帶回一整串衛生紙，以及洗髮精、沐浴乳等日用品，讓原PO覺得很奇怪，怕對方父母認為是自己要求的。

兩人去超市買菜時，男友也會挑即期或最便宜的，但每次都買很多，每次都煮不完，結果放到菜都快爛掉。

在慶祝紀念日時，男友也是能省則省。這次兩人的兩周年紀念日，男友也是狂爬文、看粉專、找餐廳APP，最後找到王品的折價券。但沒想到他還找了自己的爸媽一起，只因為優惠可以累折，加上他爸生日快到了，想把紀念日和生日同時解決。在點餐的時候，他甚至拿出計算機算怎麼點比較便宜，吃飽後還洋洋得意地說這一餐打折之後很划算，但原PO認為自己當下快丟臉死。

此外，男友因為不想花錢換手機，也不想買icloud容量，因此他手機的容量十分不足，外出都無法拍照，只能讓原PO拍完放到line相簿裡。

原PO表示，撇除這些小氣事蹟，男友真的沒什麼缺點，但她一直在想這樣是否能組織一個家庭，不會結婚後也要去爸媽家拿衛生紙吧…

對此，網友認為兩人如果觀念不合那還是分手比較好，「如果不喜歡建議分手，不然結婚會很累」、「他愛不愛你我不知道，但他的生活方式就是這樣，以後你要跟他過可想而知，看你能不能接受」、「你跟他應該都沒有錯，錯的就是你們價值觀不同，不適合走到結婚」。

但也有網友理解男友的行為，「回家裡拿衛生紙這招我也會，笑死」、「我也是回家拿衛生紙，而且都是大包的」、「但我如果吃飯也會想找有優惠的欸」。