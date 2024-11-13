公婆愛吃軟飯！媳婦替兩老煮爛卻被嫌「虐待老公」 心酸：想孝順很難

婆媳分別來自不同的家庭環境，生活方式、飲食習慣有所不同，因此容易發生爭執。一名媳婦就抱怨，公婆喜歡吃軟飯，她特意把公婆的飯煮爛，自己跟老公的則分開煮，沒想到卻被婆婆嫌棄他們都吃沒煮熟的米，要她「不要虐待她兒子」，讓她當場傻眼，直呼「想當孝順的媳婦很難啊」。

該名媳婦在Dcard抱怨，公婆習慣吃很軟的米飯，每次煮的都很爛像麻糬一樣，口感令她很不喜歡。公婆六日晚上會來他們家吃飯，之前她第一次煮飯時，婆婆嫌她飯沒煮熟，之後她就會把公婆的飯煮爛一點，她跟老公的飯則會分開煮。

然而某天婆婆卻突然跟她說，你們都吃不熟的飯會消化不良，叫原po不要虐待她兒子。公婆表示，以為他們是在學國外的西班牙燉飯，開玩笑說外國人不會煮飯，「米心都沒熟，不會煮米還硬要學」。

原po聽完當場傻眼，老公趕緊在一旁緩和氣氛說，「每個人飲食習慣不一樣而已，幹嘛說人家外國人不會煮米」。原po表示，自己已經懶得理會公婆，請老公以後自己回公婆家吃，感嘆「想當孝順的媳婦很難啊」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「超討厭吃軟軟的飯，我家煮飯都一定煮得粒粒分明，因為我覺得吃軟飯就吃稀飯就好」、「我喜歡軟軟的飯，但是你公婆真的不懂得尊重人」、「為什麼他們兒子你老公不煮？要孝順是他的事」、「不要回去吃，加上他們六日來就別煮了，直接說你不會煮飯，怕他們消化不良」。

也有人有類似的經驗，「每次去婆婆家吃飯也是這樣，然後每次都消化不良（要吃藥的程度）」、「我婆婆最近也是一直碎念說飯太硬，可是現實是她們年紀大喜歡吃軟的」、「我爸都煮沒有形狀的飯，也不是粥，就是沒有形狀了，它是一坨白色的東東」、「我跟你一樣，飲食習慣跟婆家不同，真的很痛苦，後來就再也不回去了」。