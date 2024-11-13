男友和友打遊戲到半夜…她被吵醒想分手 反挨網批：有夠掃興

不少情侶去哪裡都會一起行動，一名網友和男友去男友朋友家玩，男友和朋友打遊戲打到凌晨，於是她就先睡覺了，但睡到一半卻被遊戲聲吵醒，男友看到後仍繼續打遊戲，令她不禁想分手，於是想問問大家，「是我要求太多？」。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她和男友去男友朋友家玩，晚上他們打遊戲時，由於她沒事就做自己的事，到凌晨2:00時，她提醒男友別再玩了，但後來他們仍繼續打遊戲，於是她就先去睡了。到4:00多時突然被聲音吵醒，發現他們竟還在打遊戲，雖然知道打遊戲會上癮，仍認為「男友都不會怕打擾女友睡覺而識相地說不要打嗎？」，且看到她有醒來還繼續玩遊戲，這一刻令她「很想分手」。

原po表示，男友平常對她很好也很照顧她，但那時感覺沒顧慮到她，於是想問問，「我男友有問題嗎？還是我要求太多？」她也解釋，去朋友家之前她就和男友講好，遊戲不要玩太晚，她認為既然已經答應了就應該要做到，但其他人如果要繼續打遊戲「我是可以的」。

此文一出，引起不少網友痛批原po，「這種局就不用跟著一起去了，不如自己在家還比較自在，當情侶真的不用24小時黏在一起」、「你去別人的局，然後叫別人不要玩？！自己不敢講，要叫男友講？到底誰才不識相？？」、「一定要分手，去別人家裡還想管全部人的行程，這麼喜歡睡怎麼不回家，這種女朋友快分手」、「他對你做了99件好事，就唯獨1件錯了，你就認為他不ok，那你快點放生，機會留給別人」、「是你要求太多，而且這樣就要分手…看來這段感情對你來說也沒那麼重要吧」、「有夠掃興，要早起又愛跟，分手才對男生好」。

有網友則建議，「男生都這樣，一群好朋友聚在一起都容易忘記時間。如果你男友只是偶爾才這樣，你就給他放飛一天吧！至少他不是跟異性朋友鬼混」、「小事而已啦，溝通一下就好，我跟男友這種事可多了，以前都還會顧及男友的面子待到很晚，之後就覺得如果是這樣，我就不要去了，我要在家睡覺」、「他只是沒意識到已經輾壓到你的底線，建議好好溝通先」。