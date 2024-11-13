快訊

二哈聰明起來嚇死人！主動幫飼主「慢慢撕痠痛貼布」網看傻：邊牧假扮的吧

才剛拿下金鐘獎！澎恰恰遭控違約 和許效舜爆師徒情變

柯文哲剃光頭 游淑慧曝3意圖：如斬雞頭要自清

男友和友打遊戲到半夜…她被吵醒想分手 反挨網批：有夠掃興

聯合新聞網／ 綜合報導
有情侶去男友朋友家玩，男方和朋友打遊戲打到凌晨，於是女方就先睡覺了，但中途被遊戲聲吵醒，男方看到後仍繼續打遊戲，令女方不禁想分手。示意圖／ingimage
有情侶去男友朋友家玩，男方和朋友打遊戲打到凌晨，於是女方就先睡覺了，但中途被遊戲聲吵醒，男方看到後仍繼續打遊戲，令女方不禁想分手。示意圖／ingimage

不少情侶去哪裡都會一起行動，一名網友和男友去男友朋友家玩，男友和朋友打遊戲打到凌晨，於是她就先睡覺了，但睡到一半卻被遊戲聲吵醒，男友看到後仍繼續打遊戲，令她不禁想分手，於是想問問大家，「是我要求太多？」。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她和男友去男友朋友家玩，晚上他們打遊戲時，由於她沒事就做自己的事，到凌晨2:00時，她提醒男友別再玩了，但後來他們仍繼續打遊戲，於是她就先去睡了。到4:00多時突然被聲音吵醒，發現他們竟還在打遊戲，雖然知道打遊戲會上癮，仍認為「男友都不會怕打擾女友睡覺而識相地說不要打嗎？」，且看到她有醒來還繼續玩遊戲，這一刻令她「很想分手」。

原po表示，男友平常對她很好也很照顧她，但那時感覺沒顧慮到她，於是想問問，「我男友有問題嗎？還是我要求太多？」她也解釋，去朋友家之前她就和男友講好，遊戲不要玩太晚，她認為既然已經答應了就應該要做到，但其他人如果要繼續打遊戲「我是可以的」。

此文一出，引起不少網友痛批原po，「這種局就不用跟著一起去了，不如自己在家還比較自在，當情侶真的不用24小時黏在一起」、「你去別人的局，然後叫別人不要玩？！自己不敢講，要叫男友講？到底誰才不識相？？」、「一定要分手，去別人家裡還想管全部人的行程，這麼喜歡睡怎麼不回家，這種女朋友快分手」、「他對你做了99件好事，就唯獨1件錯了，你就認為他不ok，那你快點放生，機會留給別人」、「是你要求太多，而且這樣就要分手…看來這段感情對你來說也沒那麼重要吧」、「有夠掃興，要早起又愛跟，分手才對男生好」。

有網友則建議，「男生都這樣，一群好朋友聚在一起都容易忘記時間。如果你男友只是偶爾才這樣，你就給他放飛一天吧！至少他不是跟異性朋友鬼混」、「小事而已啦，溝通一下就好，我跟男友這種事可多了，以前都還會顧及男友的面子待到很晚，之後就覺得如果是這樣，我就不要去了，我要在家睡覺」、「他只是沒意識到已經輾壓到你的底線，建議好好溝通先」。

分手 情侶 放生 男友

延伸閱讀

連訂房回饋金也要AA！她怨男友斤斤計較考慮分手 網兩派戰翻

還沒結婚要幫忙付裝潢費？男友買房希望她出一點 網勸：先不要

韓國慶生之旅變調…遭男友路邊飆罵又丟包 她心碎哭訴：該分手？

男友什麼都AA…她無奈喊「我適合大方男」 網兩極爭論：互相很重要

相關新聞

紀念日帶爸媽一起過！她受不了男友省錢過頭 網見一事笑翻：我也做過

遇到一個什麼都好，就是金錢觀與自己不合的另一半要怎麼處理？近日有網友在Dcard發文，表示自己的男朋友什麼都好，就是太過「小氣」，讓她有點苦惱。

男友和友打遊戲到半夜…她被吵醒想分手 反挨網批：有夠掃興

不少情侶去哪裡都會一起行動，一名網友和男友去男友朋友家玩，男友和朋友打遊戲打到凌晨，於是她就先睡覺了，但睡到一半卻被遊戲聲吵醒…

金玉涼言

以前成功要主動出擊，現在成功要增加觸及。

【聯副文訊】王浩威、羅任玲對談：山林與海洋的心跳

中華民國筆會舉辦「筆會季刊《譯之華》論壇」，將於11月17日（日）下午2:00-4:00，邀請作家王浩威與羅任玲對談，主...

【聯副文訊】彭樹君主講：因為文學，所以有夢

泰山文化基金會與彰化縣文化局合辦「書香彰化──與大師有約」系列講座，將於11月16日（六）下午2:30，邀請作家彭樹君主...

【慢慢讀，詩】解昆樺／在匈牙利聖安德烈廣場遇雨

在戶外咖啡座回應靈感造訪的刷刷書寫聲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。