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吃百元小吃、住廉價旅館被女友抱怨 他嘆太現實：應該感激我

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友本身收入並不高，帶女友吃「百元小吃」被抱怨不健康。 聯合報系資料照
一名男網友本身收入並不高，帶女友吃「百元小吃」被抱怨不健康。 聯合報系資料照

情侶相處，應體諒對方的經濟狀況，以免造成不必要的爭吵。一名男網友發文，稱他本身收入並不高，還要負擔女友的開銷，平時帶女友吃「百元小吃」卻被抱怨不健康，讓他感到很挫折，忍不住抱怨：「老是一直遇到不對的人，都遇到現實的女生」。

一名男網友在Dcard發文，表示他本身薪水不高，買東西都很省，避免一不小心變成「月光族」。平常女友的吃喝、旅遊開銷都是他負擔，他要養車還要付房租，因此情侶兩人平時只能選擇滷肉飯或是陽春麵之類的「百元小吃」，卻被女友抱怨「不健康」，很多澱粉吃了容易變胖，因此他偶爾還是會帶女友吃300元以上的好料，但也坦言「負擔很重」。

原PO透露，出遊時他只能訂便宜的旅館，常常廁所不是很乾淨有異味、就是隔音很差，也被女友抱怨：「別的朋友都會在IG上PO文去住豪華的飯店」，但原PO能負擔的也只有廉價旅館。原PO表示，現在的薪水要負擔女友的生活開銷，一個月只能存一點點，如果要買房子和生小孩根本「不可能」。

原PO感慨，收入低沒辦法結婚和給女友未來，也常常吵架，可能沒多久就要分手，同時也直言：「幫女生出吃東西的錢和出遊的錢，女生應該很感激才對」，並抱怨總是遇到「太現實」的女性。

此文一出，不少網友勸原PO先分手，過好自己生活，「現階段應該把車賣掉，女友分掉，你會發現錢賺的沒有增加，但生活會更輕鬆快樂」、「你目前的狀況負擔自己都困難，別為難了」、「你現在要做的是先脫貧才對」、「不養不交女友，省下來的錢一邊充實自己、努力拉高薪資」。

也有網友勸原PO要跟女友溝通，「一個月吃千元以上的東西算負擔很重了，你的經濟條件可能不好，可以試著看看跟女友溝通」、「你沒能力或不想付，就跟你女友大聲的說出來，跟她溝通，無法共識，不適合就好聚好散」。

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