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精心慶生計畫全泡湯 她曬男友貼心舉動羨煞網「撿到寶吧」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享男友的「情緒穩定」優點，羨煞許多人。情境示意圖。圖／Ingimage
一名網友分享男友的「情緒穩定」優點，羨煞許多人。情境示意圖。圖／Ingimage

兩人交往過程中，若彼此面對事情能夠好好溝通，就能避免很多的爭執。日前有位女網友以「有個情緒穩定的男友是什麼體驗」為題，指出原本要跟男友去三天兩夜的小旅行，因為她工作臨時不能休假，導致要取消了，原以為男友會罵「民宿訂金不能退」之類的問題，但男友不只沒有罵她，還反過來安慰她，讓許多人直呼「原PO是撿到寶吧」。

日前一名網友在Dcard發文表示，她原本預計下周要跟男友到墾丁，進行三天兩夜慶生小旅行，因為是她的生日，所以男友決定的行程都是秘密給驚喜，早在兩個月前就把行程都規劃好，餐廳跟民宿都定好了，兩人非常期待這次的旅行。

沒想到因為原PO公司臨時人事異動，他們部門瞬間少了3個人，導致原本6人的工作量要3人來扛，原先她打算休3天就只能改休1天，也不得不加班。對此，她難過表示「我內心超忐忑，知道男友一定更難過，他還跟我說他真的很精心準備，我到晚上好好跟對方講事發跟為難處，當然也有好好道歉」。

沒想到男友直接回應「沒關係，幹嘛道歉，又不是妳的錯，那我們來想想妳休假的那一天我們要去哪慶生？」她問「臨時取消餐廳、民宿的手續費怎麼辦？」男友溫柔回應「錢就給他扣，當作做公益，而且妳也很為難，我怎麼可能對妳生氣」，當下還摸摸女友的頭，反過來安慰她。

最後原PO表示「我們找了間漂亮的餐廳吃飯，再去逛街挑禮物，沒想到男友一見面就拿一束超美的氣球花給我，還特別說他挑了我最喜歡的紫色，等等拍照一定很美。第一次覺得有個情緒穩定的另一半有多重要，互相理解、互相包容的感情是最甜的！」

文章曝光後，羨煞許多網友「原PO是撿到寶吧」、「請問這種男朋友哪裡找？」、「兩個情緒穩定的人在一起，真的會超級幸福」、「可以嫁了」、「你們的幸福打擾到我的孤獨了」。

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一句好話

學歷有保鮮期，經歷才是護身符。

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