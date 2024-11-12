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他出錢讓老婆住月子中心…娘家2理由反對 網友紛舉1關鍵：照住不誤

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期已付訂金，準備讓老婆住月子中心，沒想到卻被娘家長輩阻止，認為價格貴又吃不好，不如回娘家請月嫂。示意圖/Ingimage
一名網友分享，近期已付訂金，準備讓老婆住月子中心，沒想到卻被娘家長輩阻止，認為價格貴又吃不好，不如回娘家請月嫂。示意圖/Ingimage

老婆生產完後，你會讓她住月子中心嗎？一名網友分享，近期已付訂金，準備讓老婆住月子中心，沒想到卻被娘家長輩阻止，認為價格貴又吃不好，不如回娘家請月嫂。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「長輩不想要讓老婆去月中」為題，指出近期挑了一間月子中心想讓老婆去住，不僅離家近，可以每天去探望，又有一定的水準照護，沒想到娘家長輩卻不認同，覺得月子中心價格比飯店還貴，伙食也是中央廚房亂煮，不如回娘家請月嫂，讓他相當無奈，不知道怎麼協調。

貼文一出後，多數網友都表示「長輩這麼多意見，當然是毫不考慮住月中，讓太太遠離紛擾」、「以老婆意願為主，有快樂的媽媽才有快樂的寶寶」、「為何要管他們怎麼想？直接說我就是要讓她住，現在趨勢就是這樣，我不想讓我老婆以後想起來覺得委屈」、「不要理就好，日子是你們在過」、「就左耳聽右耳出，然後照住不誤，我婆家也是覺得不用住，太太會覺得難過可能是因為自己的媽媽吧」。

對此，原PO也回應，經過思考後維持決定入住月子中心，表示太太也很堅決想住，自己是無條件支持，對於有網友好奇為什麼要問長輩意見，他則回覆「有的時候不是我們膽怯，而是給尊重、溝通，雖然結果不盡人意」。

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