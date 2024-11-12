連生5女…爸媽不死心想領養男孩「給祖宗交代」 她傻眼：要演扶弟魔嗎？

華人社會過去傳統有「重男輕女」的觀念，男人負有「傳宗接代」的責任，因此老一輩總希望能生下男孩子延續香火。一名女網友表示，父母一直想生個男孩子，卻一連生了5個都是女孩子，生為老么的她現在也已22歲了。日前父母突然說要領養一個男孩子，覺得這樣「才有交代」，5姊妹一致反對，認為什麼時代了？是要跟誰交代？難道要她們上演「5個扶弟魔姊姊」的劇情嗎？

一名女網友在「Dcard心情板」發文寫道，家中有5個女兒，她是最小的孩子，今年22歲。因父母一直想生個男孩卻未能如願，身為老么的她，從小就被當成男生養，只能剪男生頭、不准穿裙子、化妝，高中時偷買假髮，請姊姊們幫化妝，結果被爸媽罵：「小小年紀不學好，只想勾引男人」，讓她深感受傷，一直到上大學離家才「重獲自由」。

原PO表示，日前爸媽突然對5姊妹說，因為孩子都大了，他們覺得孤單，決定要領養一個男孩來陪伴，她們當然都心知肚明這只是藉口。在討論的過程中，姊妹們一直勸說爸媽年紀大了，體力恐不堪負荷，難道最後是要她們5人當「扶弟魔」嗎？

而且，姊姊也說可以理解爸媽覺得孤單的心情，「但一定要男孩嗎？」，面對質問媽媽才透露真實想法說：「生了5個都生不出來男生，要怎麼交代？」，爸爸也幫腔：「以前奶奶那個時代，都是把養來把養去的，如果我跟你媽能早點想通，也不用生那麼多個了。」兩人還強調「兒女雙全才是一個圓滿的家庭」。

爸媽的想法讓原PO覺得很離譜，表示家裡又不是到富可敵國，一定要有繼承人的那種，「姓氏也是在路上喊X小姐，好幾個人都會同時回頭的那種」，有必要為了所謂的和祖宗交代，領養一個和自己沒有血緣關係的男孩嗎？

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「萬一領養來的以後是個敗家子那更有看頭，人很多時候都是自找麻煩」、「一堆老古板擔心沒兒子傳後和拜自己，也不想想自己是掃過哪幾個長輩的墓了」、「給他領養啊！以後叫弟弟養兩老就好了，5個人領特留份，不拿白不拿」、「領養也沒血源關係，怎樣都不會比自己生的5個女兒要來得好，又不是多有錢，也不是皇親國戚，完全不懂亞洲華人所謂的傳宗接代」、「命中無時莫強求」。