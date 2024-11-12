篩選對象就靠這招！他約會絕不AA制：評鑑女方的最好時機

AA制相關話題常被網友們拿來討論，近日一名網友以「為什麼要AA」為標題在Dcard發文，表示自己認為男生請客吃飯是幫女方打分數的好時機。他指出，假設吃了一餐消費較高的餐廳，這時女方如果有平分的意願代表對方不會佔便宜，至少還能做朋友；反之，女方一點表示也沒有，就可以知道今後無須再聯絡。

原PO在貼文說道，「我覺得男生吃飯請客，不就是看對方態度的最好時機嗎」，他舉例，假設今天和女方吃一頓飯，好一點的餐廳兩人約2000多元，大多數也應該在1500元以下，如果女方願意跟男方出來吃單價比較高的餐廳，讓男生全額付，之後還不再聯繫的話，也沒有必要打擾，同時可以慶幸這樣的女生不用再往來。相反的，假設用完餐女方堅持要負擔自己那一份，那麼至少可以知道對方不是想佔便宜，還可以當朋友。

另外，如果先讓男方付錢，之後有說下一頓她請客，然後也確實用這個理由約男生，就代表應該有機會。原PO補充，如果去實體交友的場合，會費配對認識的女生，每位其實不只2000元，假設交往時男方經濟實力比女生高，男生負擔多一點的約會支出，在合情合理的情況下，同時也可以看到女方態度。如果女方經濟能力不佳還要求高消費約會生活，就可以思考一下兩人未來是不是真的要繼續下去。

貼文公開後網友紛紛留言，「我只對開頭有疑問，為什麼男生要花錢看女生態度，交流不是互相的嗎」、「我覺得誰約誰請ok啦，約人家出來還AA，覺得感覺不對，那就下次換別人」、「我自己是交往後是AA，但我絕對不可能會跟第一次約會就想跟我A的男人交往」、「找跟自己頻率相同的就好，不然相處起來很累」。

也有網友認為不能單以用餐買單習慣來判斷一個對象的為人，拿錢跟有沒有心來比很莫名奇妙，假設對象今天精心設計一天完美的旅行也是一種付出，只用錢來衡量一個人根本毫無邏輯可言，比起是否出錢，有更多面向可以觀察一個人。