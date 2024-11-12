無禮還是緊張？曖昧男約會狂滑手機 她猜不透：到底有沒有戲

和曖昧對象出門約會難免緊張，你會用什麼方式緩解尷尬的氛圍呢？一名網友在Dcard上發文，她表示近日和曖昧對象出門，對方在約會期間卻都在看手機，原本以為沒有下文，對方卻又為了下一次約會特別換班，弄得她一頭霧水，難以確認心意，想不透的她因此詢問大家意見。

原PO表示最近和曖昧對象約會，對方一直滑手機以為沒有戲了，結果他一回去就忙著和別人換班，只為了跟她下次的約會。她強調男方是無意識的一直滑手機，點開各種app又滑掉一直重複，而不是專心看手機。

男方的行為掀起網友熱烈討論，「約會還一直滑手機…有戲嗎」、「緊張跟滑手機兩回事」、「約會滑手機請淘汰」、「真的有興趣不會想拿手機出來，會一直看對方，緊張一直猛喝水」、「討厭約會滑手機的人」、「如果我與女生約會，根本不會滑什麼手機，再尷尬也不會，基本尊重」。

也有網友認為對方的行為就是緊張的體現，「當我不知道該做什麼的時候都這樣掩蓋不安」、「相信我，有戲」、「我緊張也會誒，就會一直解鎖再關掉，還有打開又關掉各種app」、「他應該太緊張，不敢看妳，唯有看電話」。