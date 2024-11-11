在男友家「耍廢」一年半…她意外成家中團寵 網笑翻：體會到女兒的好

女朋友和家裡人變得超熟是什麼體驗，近日有網友發文，表示自己的女友在自己家中住了一年半，還和自己的家人相處得超級融洽。

原PO在Dcard發文，說當時女友家裡即將有新生兒，讓她想搬出去住，而自己因為工作轉職要回老家。由於兩人當時交往了八年，雙方家人也算熟悉，女友就問他能不能租下老家的一間房間。誰知道原PO父親同意了，還表示不用付錢，於是兩人就一起回到了老家。女友本想在原PO家附近找正職工作，但原PO認為住家裡沒有經濟壓力，不用急著找工作，沒想到女友還真的完全不急，開始在家裡「當團寵」長達一年半。

原PO表示女友住到家裡後，每天睡到自然醒，媽媽會幫她準備早餐，中午還會問女友想吃什麼，然後主動去買兩人份午餐和手搖杯。有時媽媽還會帶她出去吃香喝辣，連原PO外婆生日也帶上她。女友說她就被阿姨輩們各種餵食，也不用尬聊，就認真吃東西就好。

原PO爸爸也很寵她，明明一直以來都很反對原PO喝手搖飲料，卻會找她和媽媽一起出門散步，然後讓女友挑自己愛喝的。就算女友開玩笑說自己不當電燈泡，他也會在回家時帶一杯女友喜歡的飲料回來「獻寶」。

此外，家族旅遊和聚餐都有女友的份，也都沒讓女友出一毛錢。原PO媽媽或哥哥各自出國時，也都會自掏腰包買女友喜歡的。

而女友也因為住在原PO家太久，反而比他和他哥哥還清楚家裡物品的擺放，哥哥久久回來一次都會問女友「XXX放在哪？」，讓媽媽戲稱女友是「管家」，還要幫忙顧家。甚至連家中的外籍看護都和女友成為了朋友，會找女友談心，購物時也會先想到媽媽和女友，最後才會想到原PO也住在家中。

原PO也覺得女友和自家人的相處模式很好笑，沒想到家人愛屋及烏得如此徹底。

文章引來大量網友留言，不少網友認為原PO女友一定是嘴巴很甜的類型，「你女友感覺也是很會講話的類型，嘴巴很甜」、「你女友情商很高吧，會說話笑容滿面那種，還很會跟長輩相處，長輩才會疼入心啊」、「女友感覺會撒嬌嘴巴甜，真好」。

也有網友認為原PO的父母以前一定想生女兒，「你爸媽當年一定很想生女兒」、「因為你爸媽想要女兒，你哥想要妹妹，其實你才是多餘的？」、「可能你爸媽被兩個臭男生從小氣到大，來了個甜甜的女孩子，好香」。