回老家未事先通知…小妹被轟「外人別來」 兄怒賞大嫂一巴掌

女兒出嫁了就別回家？一名女網友在Dcard上抒發心情，自己的大嫂看到嫁出去的她突然回家，不但不歡迎還對她一陣飆罵，讓她非常委屈。原PO上有哥哥、姊姊，自己是家中老三，三人相處愉快，父母把房子過戶給哥哥，兩姊妹也都沒有意見，但父母雙雙過世後，大嫂的態度也越來越囂張。

透過原PO的描述可知，她和姊姊前後出嫁皆已不住家裡，哥哥也已婚有孩子，因繼承關係婚後與大嫂繼續住老家。原PO說老家是畜牧業，生活以照顧牛隻為主，大嫂婚後一直用很多藉口在家不出去找工作，也不做任何家務事。

就在處理完兩老喪儀後，原PO因心情不好減少回家的次數，怕睹物思人，二姊也因生第三胎而在月子中，後來好不容易三人聯絡敲定吃飯聚餐，當天原PO剛好休假，想回家看看，結果大嫂看到她直接狠狠瞪她，口氣很差的質問原PO幹嘛回來。在知道她想晃晃順便整理父母衣物後，大嫂更是大發雷霆喊「這是我家！外人不要隨便進去懂不懂啊？你有禮義廉恥嗎？不要亂進別人家欸！」原PO表示當下其實很莫名其妙，也反應不過來她為什麼要這樣對她說話。

剛好大哥聽到，便大聲訓斥老婆「這是我們的家！什麼叫做妹妹不能回來」，眼看夫妻越吵越兇，原PO低聲道歉「不好意思我下次要回家會先提早跟妳說」，但兩人還是吵不停，更誇張的是大嫂竟然說「好不容易熬到兩個嫁出去了，又等到兩個都死了！外人有什麼資格不請自來」，因為這句話真的太難聽，她表示哥哥沒忍住直接賞大嫂一巴掌。當晚三人飯局照舊，把這件事告訴二姊後，二姊也相當生氣。

原PO表示目前哥哥想離婚，因為他們婚姻本身就有點問題，自己也想問問廣大網友，出嫁的女兒，是不是不應該回老家，因為她有點後悔當初沒有先打電話知會大嫂一聲。

貼文曝光引起網友熱議，「妳大嫂就是30年後的惡婆婆」、「畢竟她住在裡面，應該要知會取得她同意再進去，不過她講話很沒教養」。也有不少人認為畢竟現在是大嫂與哥哥的住處，原PO再怎麼思念也應該知會一聲，「妳未告知就跑進別人家，本來就不合適」、「父母不在了，那就是兄嫂的家，尤其又登記哥哥的名字，你要回去要先告知大嫂」。