帶長輩出國是惡夢？她列10守則請媽媽宣誓 網讚翻：男女朋友也適用
帶長輩出國在不少人眼裡簡直是惡夢，近日有網友發文，分享了自己在帶媽媽出國前設計的旅遊宣誓，引起網友共鳴。
原PO在Dcard發文分享，表示自己是第一次一個人帶媽媽出國，為了讓兩人都有美好的回憶，她精心設計了一份旅遊宣誓，方便兩人達成共識。
宣誓內容如下：
1、絕對不說「難吃，不如在家裡煮」，可以說「很特別的口味，有吃過就好」。
2、絕對不說「好貴，不如在台灣OOO」，可以說「物價驚人，等於台灣OO」。
3、絕對不說「不怎麼樣，早知道就不來」，可以說「普通的景點，其他人真會欣賞」。
4、要多說「出遊就是幸福，今天的我好開心」。
5、要多說「謝謝大自然給我這麼棒的體驗」。
6、當「累了走不動、身體不舒服」，絕對要說。
7、當「有臨時想逛、想看、想吃的」，絕對要說。
8、行程可彈性調整，開心出門，愉快回家。
9、遇到突發狀況，優先解決，不責怪對方。
10、出遊就是幸福，下雨也浪漫、走錯路是體驗。
原PO還表示自己的媽媽有認真念完，在旅行的過程中也相當配合。
文章引來大量網友留言，紛紛分享自己帶長輩出遊的恐怖經歷，「帶親戚去逛百花大教堂，在那邊說還是台灣好」、「我光帶我媽去澎湖她就會碎念這些內容了」、「超討厭和媽媽出門，只要出門她某刻心情不好，就會挑我毛病拿我撒氣，害我旅遊的興致也跟著沒有」。
許多網友都認為原PO這招很不錯，「先有個認知在，要靠邀的時候可以提醒她『說法』，請勿破壞大家旅遊心情」、「說話的藝術好重要！馬上傳家裡群組」、「我覺得這很棒，夫妻或男女朋友自助出國也很適用」。
也有網友分享自己的應對方式，「老人多一律推薦郵輪，不想下去就在船上吃吃喝喝也好」、「我都直接帶老人報旅行團，行程給他們挑，比較省心，但壞處是旅行團跟行軍一樣，有夠累」。還有網友戲稱，「第二點如果是去日本韓國基本上不會出現，會出現的都是『這個在台灣怎麼貴到靠北，要想個方法搬過來日本了』」。
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