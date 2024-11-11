帶長輩出國是惡夢？她列10守則請媽媽宣誓 網讚翻：男女朋友也適用

帶長輩出國在不少人眼裡簡直是惡夢，近日有網友發文，分享了自己在帶媽媽出國前設計的旅遊宣誓，引起網友共鳴。

原PO在Dcard發文分享，表示自己是第一次一個人帶媽媽出國，為了讓兩人都有美好的回憶，她精心設計了一份旅遊宣誓，方便兩人達成共識。

宣誓內容如下：

原PO還表示自己的媽媽有認真念完，在旅行的過程中也相當配合。

文章引來大量網友留言，紛紛分享自己帶長輩出遊的恐怖經歷，「帶親戚去逛百花大教堂，在那邊說還是台灣好」、「我光帶我媽去澎湖她就會碎念這些內容了」、「超討厭和媽媽出門，只要出門她某刻心情不好，就會挑我毛病拿我撒氣，害我旅遊的興致也跟著沒有」。

許多網友都認為原PO這招很不錯，「先有個認知在，要靠邀的時候可以提醒她『說法』，請勿破壞大家旅遊心情」、「說話的藝術好重要！馬上傳家裡群組」、「我覺得這很棒，夫妻或男女朋友自助出國也很適用」。

也有網友分享自己的應對方式，「老人多一律推薦郵輪，不想下去就在船上吃吃喝喝也好」、「我都直接帶老人報旅行團，行程給他們挑，比較省心，但壞處是旅行團跟行軍一樣，有夠累」。還有網友戲稱，「第二點如果是去日本韓國基本上不會出現，會出現的都是『這個在台灣怎麼貴到靠北，要想個方法搬過來日本了』」。