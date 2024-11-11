超貼心、愛撒嬌 她與「弟弟」交往超有安全感：沒有吵過架

年紀大或年紀小各有自身的優缺點，擇偶時，應評估自身條件選擇最適合的伴侶。一名女網友發文分享，與她交往的「弟弟」，不僅體貼黏人，更讓她有十足的安全感，從沒吵過架，讓她直呼：「弟弟好香，我會努力好好經營得來不易的這段關係」。

一名女網友在Dcard發文，表示跟男友是拜完月老一個月後相遇的，是她的第三任男友，之前從沒被好好對待過，但與現任交往後常常被感動到。她說男友目前大一，她大四，與他在一起每天都過得很開心，天天一起讀書吃飯，吃完飯都要聊天聊到很晚才回宿舍，並且相處時有一種都很「了解彼此」的感覺。

原PO表示，因為年齡的關係，當初掙扎很久才決定在一起，後來發現跟弟弟在一起非常幸福，成熟度跟情商並不是用「年齡」來看。原PO透露，弟弟對她「無微不至」，每天會稱讚她很漂亮、感謝她，並且非常愛撒嬌，只要不是獨處，都會說「好想妳」，對原PO來說非常合適。並且他們的飲食習慣、家庭、消費觀念都差不多，相處起來舒服很多。

原PO還描述，男友完全不看其他女生，追蹤名單一個一個跟她介紹，讓她感到十足的「安全感」，彼此更從未吵過架。她表示會努力好好經營這段得來不易的關係，也鼓勵網友：「多給年下弟弟機會，身邊好多女生朋友不能接受年紀比較小的男生。」

此文一出，不少網友分享跟「弟弟」交往的優點，「年下真的超讚，年上男愛說教又愛用那種自以為是的方式說話，弟弟相較來說比較不會這樣」、「很喜歡弟弟的可愛跟撒嬌，需要他照顧的時候也能把我照顧得無微不至」。

不過也有網友表示，年上、年下各有優缺點，「雖說年上可能成熟，但也有很屁很幼稚的，反之年下不一定就很幼稚，亦有很成熟有擔當的」、「其實年紀小，看得太少，比較容易受誘惑」、「我和男友也是年下，但是有時候我們想法上常常有差異，好容易吵架好煩」。