慘！新娘邀前男友參加婚禮收手寫信 丈夫看到1句話秒提離婚

1封信竟讓男女結婚變離婚。越南1名女子早前在社交平台分享自己的悲慘婚禮，因她邀請前男友出席婚禮，對方應約，並給了她內有15.6萬越南盾（約新台幣198元）手寫信，前男友直白地表達對前女友的不滿，「妳離開了愛了4年的我，嫁給了只認識6個月的男人」，而事件變調原因，則是老公也看了前男友的信，他讀完信後竟提出離婚。

前男友交來手寫信致出事

原po指自己與前男友交往4年，因性格不合分手，並與現時的男友交往，但她覺得與前男友關係良好，於是邀請對方參加婚禮，未料竟釀成悲劇。

婚禮當日，前男友應邀到來，並給她1封手寫信，信中直接表達對她的不滿，「妳離開了愛了4年的我，嫁給了只認識6個月的男人」，而原po丈夫在婚禮後也讀了這封信。

雖然原po認為「過去已過去」，但丈夫讀完信後，了解她與前男友的感情後直言「無法接受」，並立刻帶她回娘家，想要在幾天後一起到法院辦理離婚手續。

原po呼籲：不要請前任參加婚禮

原po指無法理解「前男友為什麼要這樣對我？」，並強烈呼籲其他女孩「不要邀請前任參加妳的婚禮來回憶妳的過去」。

貼文一出引來不少網友留言，大部份一面倒批評女子的做法，認為邀請前任參加婚禮的想法，是連想都不能想的大忌。也有網友指出，如果女子的想法真如前男友所言，早點離婚也是好結局。

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文章授權轉載自《香港01》