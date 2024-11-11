快訊

夢想豪宅變陸地孤島 東京超高層大樓的生活實況

認了！遭爆不倫39歲觀光大使 日民主黨魁玉木雄一郎道歉

11月恐首次4颱同存 醫：心臟病患增加也與這事有關

聽新聞
0:00 / 0:00

美好時光不再有？新手爸嘆沒時間打遊戲 一票過來人：能暫停的最棒

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己很愛玩遊戲，但由於要照顧小孩，已經無法像以前一樣自由地玩了。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己很愛玩遊戲，但由於要照顧小孩，已經無法像以前一樣自由地玩了。圖／ingimage

要如何兼顧家庭和自己的興趣，這是一個難題。近日有網友發文，表示自己很愛玩遊戲，但由於要照顧小孩，已經無法像以前一樣自由地玩了。

原PO在PTT發文，表示自己在孩子出生前還滿愛玩遊戲的，線上遊戲、手機遊戲以及單機3A大作都有涉獵，孩子出生前正在玩最新的惡靈古堡重置版，努力拚到全成就。

孩子出生後，他除了上班還要負責接送小孩，幫小孩洗澡、餵奶，準備家裡的晚餐，還要花時間哄睡小孩。只有晚上10點出門倒垃圾到11點半之間有1小時的空閒。如果是假日，原PO還要買菜、洗菜、備料、煮飯以及洗碗，時間更緊張。

原PO很想知道一些有小孩的爸爸是怎麼像以前一樣一次打5、6小時遊戲的？他唯一想到的方法就是請特休在家，不然根本無解。他也詢問網友，孩子多大後才會有更多自由時間？

文章引來大量網友分享經驗，不少人表示有小孩後真的很難長時間玩遊戲，「有小孩後我都沒辦法追劇了你還在想要玩遊戲」、「小孩出生後有一陣子連大便都沒時間了還打遊戲」、「你的特休通常要來應付各種小孩生病學校停課要自己照顧的狀況，所以你也不要想太多了」。

但也有網友表示等小孩大一點，他們睡著後就是家長的自由時間了，「等小孩大一點，睡著後不用陪就好了」、「等小孩稍大一點，兒子目前一歲兩個月，晚上8點多睡到隔天，所以12點前有3個多小時可以打」、「小孩8-9點就睡了，基本上到12點前就是遊戲時間」。

還有網友表示，有小孩後的最佳遊戲類型是「可以暫停的遊戲」，「建議玩可以暫停的遊戲，鬥塔或魂系根本自己找碴」、「我以前也是很愛玩遊戲，一玩就五六個小時，現在都只能玩存檔遊戲，小孩一哭立刻存檔」、「我只能玩馬上能中斷的遊戲例如神來也麻將或明日方舟之類的」、「ps portal給你參考，多人線上都不要考慮，能暫停的遊戲就是最棒的遊戲了」。

PTT 小孩 爸爸 特休 網路遊戲 線上遊戲

延伸閱讀

講800次仍出錯…超有禮奇葩新人直攻大主管 捅刀前輩「沒教好」

桌遊店吸引青少年賭博 苗栗清查16家...15家設麻將、德州撲克桌

特休怎麼放最爽？一票人推「一次休完」 社畜卻曝殘酷現實

老闆要求4天颱風假補請「特休」 網曝更糟公司：扒員工兩層皮

相關新聞

美好時光不再有？新手爸嘆沒時間打遊戲 一票過來人：能暫停的最棒

要如何兼顧家庭和自己的興趣，這是一個難題。近日有網友發文，表示自己很愛玩遊戲，但由於要照顧小孩，已經無法像以前一樣自由地玩了。

連訂房回饋金也要AA！她怨男友斤斤計較考慮分手 網兩派戰翻

AA制是許多情侶採用的消費方式，雖然乍看之下一切公平合理，但也常常因為一些細項引來爭吵。一名網友在Dcard上抱怨男友連出國旅遊訂房的回饋金都要平分，交往了一段時間對方還這樣精打細算讓她有些驚訝。

小姑新婚租不起房 婆婆竟要媳「收回出租房」…她頭痛求救：怎麼辦？

近日一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」求救，表示小姑因為新婚又買不起房，婆婆知道她有在外面出租房，竟然想要讓她收回，再便宜給小姑，面對婆婆的催促她無奈「我頭好疼」。

【文學魔法大教室 10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主──8】廖志峰／蒙迪安諾：記憶的囚徒，街道的召喚

▋巴黎記憶的囚徒

【文學筆記】康文炳／找回閱讀的快樂

他顯然悠遊其中，自得其樂。在高苦茶的《雖然是藏書病但沒關係》（允晨出版）書中，我們進到閱讀的另一個世界；在這個世界裡，掌...

【慢慢讀，詩】宏先／源

夜源於日落

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。