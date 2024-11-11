美好時光不再有？新手爸嘆沒時間打遊戲 一票過來人：能暫停的最棒

要如何兼顧家庭和自己的興趣，這是一個難題。近日有網友發文，表示自己很愛玩遊戲，但由於要照顧小孩，已經無法像以前一樣自由地玩了。

原PO在PTT發文，表示自己在孩子出生前還滿愛玩遊戲的，線上遊戲、手機遊戲以及單機3A大作都有涉獵，孩子出生前正在玩最新的惡靈古堡重置版，努力拚到全成就。

孩子出生後，他除了上班還要負責接送小孩，幫小孩洗澡、餵奶，準備家裡的晚餐，還要花時間哄睡小孩。只有晚上10點出門倒垃圾到11點半之間有1小時的空閒。如果是假日，原PO還要買菜、洗菜、備料、煮飯以及洗碗，時間更緊張。

原PO很想知道一些有小孩的爸爸是怎麼像以前一樣一次打5、6小時遊戲的？他唯一想到的方法就是請特休在家，不然根本無解。他也詢問網友，孩子多大後才會有更多自由時間？

文章引來大量網友分享經驗，不少人表示有小孩後真的很難長時間玩遊戲，「有小孩後我都沒辦法追劇了你還在想要玩遊戲」、「小孩出生後有一陣子連大便都沒時間了還打遊戲」、「你的特休通常要來應付各種小孩生病學校停課要自己照顧的狀況，所以你也不要想太多了」。

但也有網友表示等小孩大一點，他們睡著後就是家長的自由時間了，「等小孩大一點，睡著後不用陪就好了」、「等小孩稍大一點，兒子目前一歲兩個月，晚上8點多睡到隔天，所以12點前有3個多小時可以打」、「小孩8-9點就睡了，基本上到12點前就是遊戲時間」。

還有網友表示，有小孩後的最佳遊戲類型是「可以暫停的遊戲」，「建議玩可以暫停的遊戲，鬥塔或魂系根本自己找碴」、「我以前也是很愛玩遊戲，一玩就五六個小時，現在都只能玩存檔遊戲，小孩一哭立刻存檔」、「我只能玩馬上能中斷的遊戲例如神來也麻將或明日方舟之類的」、「ps portal給你參考，多人線上都不要考慮，能暫停的遊戲就是最棒的遊戲了」。