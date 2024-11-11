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連訂房回饋金也要AA！她怨男友斤斤計較考慮分手 網兩派戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友與男友一起到大阪旅遊，沒想到對方連回饋金也斤斤計較。 示意圖／ingimage
一名女網友與男友一起到大阪旅遊，沒想到對方連回饋金也斤斤計較。 示意圖／ingimage

AA制是許多情侶採用的消費方式，雖然乍看之下一切公平合理，但也常常因為一些細項引來爭吵。一名網友在Dcard上抱怨男友連出國旅遊訂房的回饋金都要平分，交往了一段時間對方還這樣精打細算讓她有些驚訝。

原PO表示和男友在一起半年，平常因為工作的關係，不太會出遠門，平時都約好AA。兩個月前，男友突然說想一起出國，也積極的一起討論景點、美食跟機票，兩人就開始規劃三天兩夜的快閃大阪行程。原PO負責訂住宿，男友負責訂機票，由於訂房網站有現金回饋，她當下還很開心的對男友說「省下來的錢可以多買一個小小兵」，當時男友只有笑笑回應沒有多說什麼。

不料後來請男友轉帳住宿費時，他直接扣掉「回饋金除以2」的金額，讓她相當無言，「其實我真的有點傻眼，沒想到他連回饋都要跟我AA欸」。她忍不住開始回想或許因為交往期間太幸福，所以把日常瑣碎的小爭吵忘掉，仔細想想才發現男友平常就會計較一些小細節。透過這次經驗，原PO憂心兩人「金錢觀是不是真的不太合」，詢問網友：「有需要現在就放手嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「是有必要這麼計較嗎？這樣我也會瞬間冷掉」、「AA就是精打細算深怕自己吃虧，妳跟他AA他不會因此感謝珍惜妳」、「AA到窮酸味跑出來了⋯⋯蠻可怕的」。

不過也有網友認為兩人本就協調好，沒什麼好爭吵的，「說好AA就AA啊，憑什麼妳一個人拿全部回饋」、「真的要AA的話，本來就該把回饋扣掉」、「我覺得讓對方也省回饋的錢還好耶，的確我們平分很合理」。

AA制 出國旅遊 情侶

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