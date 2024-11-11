快訊

立院財委會再爆肢體衝突！朝野為麥克風搶成一團 官員枯等

很多人犯！醫示警咖啡「1喝法」恐傷腎 曝6食物護腎

可能入監！誣指羅淑蕾侵占500萬賑災款 國民黨中常委邱素蘭判4月定讞

因一個指令買2禮拜沙拉…她嘆工程師男友「太直男」 網駁：別期待通靈

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨她的工程師男友買了兩、三個禮拜的沙拉，太過「直男」。圖／Ingimage
一名女網友抱怨她的工程師男友買了兩、三個禮拜的沙拉，太過「直男」。圖／Ingimage

有時候男友太過「直男」，即使沒有惡意，仍然會造成伴侶的困擾。一名女網友發文，她的「工程師」男友只因她有次想吃沙拉當晚餐，就連續買了兩、三個禮拜的沙拉，讓她忍不住抱怨：「他其實很聽話，但太過直男了。」

一名女網友在PTT發文，表示她與工程師男友已經同居一年多了，做過許多「太直男」的事情。原PO舉例，有次她想要減肥，於是請男友回家前順便買沙拉，結果他持續買了兩、三個禮拜，直到她忍不住問男友，對方才回答：「因為得到了買沙拉的指令，所以就一直買」。

其他例子還有，有次請男友早上洗一件涼被，結果他真的「只」洗一件涼被，洗衣機旁邊還放了一堆衣服要洗，男友也沒有順手丟進去。另外，男友很會掉頭髮，常常吹完頭髮都會掉滿地，原PO請他吹完頭後清掃一下掉髮，結果男友只有她說時才會清潔，沒說時都不會動作。

原PO表示，她分析出男友其實「很聽話」，叫他做什麼他都會做，但只要沒說他就不會做，因此詢問網友：「這樣的男生是不是太過直男了？」

此文一出，不少網友表示男友行為很正常，「1、2點都沒啥問題吧」、「買沙拉那點有啥問題？不就妳自己說的？」、「都沒啥問題吧」、「這樣有什麼問題嗎？一個口令一個動作，很好啊」、「記得自己先講好嘛，不要期待別人會通靈」。

也有網友表示，是生活習慣的不同，「其實就觀念，因為我不打算所有的家事都讓我女友做，雖然她做比較多，但我還是去幫忙，不會擺爛都給她做，所以妳可能要跟妳男友溝通」、「2、3單純生活習慣，男的在原生家庭大概不碰家務，妳可以慢慢訓練」。

兩性關係 工程師 男友

延伸閱讀

她列工程師男友優點狂讚「不用擔心會亂來」 釣出一票苦主曝經驗

懷雙胞胎6個月不知爸爸是誰…準媽媽列愛愛時序表求救 醫生一看傻眼

感覺不被在乎…她怨男友冷漠不愛回訊息 網勸分：妳不該承受

差14歲難相處？她問如何取悅「大叔」男友 網見一用詞嘆：恐不適合

相關新聞

美好時光不再有？新手爸嘆沒時間打遊戲 一票過來人：能暫停的最棒

要如何兼顧家庭和自己的興趣，這是一個難題。近日有網友發文，表示自己很愛玩遊戲，但由於要照顧小孩，已經無法像以前一樣自由地玩了。

因一個指令買2禮拜沙拉…她嘆工程師男友「太直男」 網駁：別期待通靈

有時候男友太過「直男」，即使沒有惡意，仍然會造成伴侶的困擾。一名女網友發文抱怨，她的「工程師」男友只因她有次想吃沙拉當晚餐，就連續買了兩、三個禮拜的沙拉，讓她忍不住抱怨：「他其實很聽話，但太過直男了」。

連訂房回饋金也要AA！她怨男友斤斤計較考慮分手 網兩派戰翻

AA制是許多情侶採用的消費方式，雖然乍看之下一切公平合理，但也常常因為一些細項引來爭吵。一名網友在Dcard上抱怨男友連出國旅遊訂房的回饋金都要平分，交往了一段時間對方還這樣精打細算讓她有些驚訝。

慘！新娘邀前男友參加婚禮收手寫信 丈夫看到1句話秒提離婚

1封信竟讓男女結婚變離婚。1名女子早前在社交平台分享自己的悲慘婚禮，因她邀請前男友出席婚禮，對方應約…

【文學魔法大教室 10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主──8】廖志峰／蒙迪安諾：記憶的囚徒，街道的召喚

▋巴黎記憶的囚徒

【文學筆記】康文炳／找回閱讀的快樂

他顯然悠遊其中，自得其樂。在高苦茶的《雖然是藏書病但沒關係》（允晨出版）書中，我們進到閱讀的另一個世界；在這個世界裡，掌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。