因一個指令買2禮拜沙拉…她嘆工程師男友「太直男」 網駁：別期待通靈

有時候男友太過「直男」，即使沒有惡意，仍然會造成伴侶的困擾。一名女網友發文，她的「工程師」男友只因她有次想吃沙拉當晚餐，就連續買了兩、三個禮拜的沙拉，讓她忍不住抱怨：「他其實很聽話，但太過直男了。」

一名女網友在PTT發文，表示她與工程師男友已經同居一年多了，做過許多「太直男」的事情。原PO舉例，有次她想要減肥，於是請男友回家前順便買沙拉，結果他持續買了兩、三個禮拜，直到她忍不住問男友，對方才回答：「因為得到了買沙拉的指令，所以就一直買」。

其他例子還有，有次請男友早上洗一件涼被，結果他真的「只」洗一件涼被，洗衣機旁邊還放了一堆衣服要洗，男友也沒有順手丟進去。另外，男友很會掉頭髮，常常吹完頭髮都會掉滿地，原PO請他吹完頭後清掃一下掉髮，結果男友只有她說時才會清潔，沒說時都不會動作。

原PO表示，她分析出男友其實「很聽話」，叫他做什麼他都會做，但只要沒說他就不會做，因此詢問網友：「這樣的男生是不是太過直男了？」

此文一出，不少網友表示男友行為很正常，「1、2點都沒啥問題吧」、「買沙拉那點有啥問題？不就妳自己說的？」、「都沒啥問題吧」、「這樣有什麼問題嗎？一個口令一個動作，很好啊」、「記得自己先講好嘛，不要期待別人會通靈」。

也有網友表示，是生活習慣的不同，「其實就觀念，因為我不打算所有的家事都讓我女友做，雖然她做比較多，但我還是去幫忙，不會擺爛都給她做，所以妳可能要跟妳男友溝通」、「2、3單純生活習慣，男的在原生家庭大概不碰家務，妳可以慢慢訓練」。