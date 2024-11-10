女友生日拆送特價組合遭冷戰 網友白眼：超沒誠意

男女朋友間的送禮，究竟要付出多少才能讓人滿意？有網友分享自己藉由買二送一活動，分別替媽媽、妹妹還有女朋友買了一條護手霜，卻遭女友冷戰兩天，讓他不解問題到底出在哪，湊優惠的行徑也掀起兩派論戰。

一名網友在Dcard上發文，表示近期是女朋友的生日，想買一條兩千多元的卸妝膏送她，恰巧碰上店家買二送一的優惠活動，於是也給母親、妹妹買了一條，女友知道後卻大發雷霆，質問他為何要把禮物拆給其他人，讓原PO感到很不解，「我到底做錯了什麼啊？」

貼文曝光後被轉載到社群平台Threads上，掀起兩派網友論戰，有人認為生日一年只有一次，利用優惠拆送與他人一模一樣的物品，實在是很沒誠意，「有種這個禮物不是單純為了妳生日準備的，而是大家都有、順便送的感覺」、「禮物還是要送完整的，拆了有被用過或二手的感覺」。

但另一派網友則認為送禮是心意的問題，不該斤斤計較，「禮物送的到底是心意還是價值？想要的東西自己買，很難嗎？」、「到這個年紀已經無感了，只要他有研究過是我真正有需要的，我感受到他有心送對的禮物那就足夠」。

不少女性網友建議，若是真要湊優惠購買禮物，可以另外花心思重新包裝，並且不要刻意讓對方知道這是特價品，才不會給人觀感不佳，「有時候雖然是一樣的結果，但用不同方式包裝會更好」。