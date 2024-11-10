小姑新婚租不起房 婆婆竟要媳「收回出租房」…她頭痛求救：怎麼辦？

近日一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」求救，表示小姑因為新婚又買不起房，婆婆知道她有在外面出租房子給別人，竟然想要她收回來，再便宜租給小姑，面對婆婆的催促，原PO無奈「我頭好疼」。

原PO表示自己有一間房子目前收租中，婆婆卻希望她把房子收回，便宜租給小姑，只因為小姑新婚不想住婆家也買不起房，所以腦筋動到她身上。原PO無奈道租客住得好好的，也按時繳租金，如果換租給小姑，怕到時住著住著就不繳房租，婆婆現在又不斷催促著問她租客租到什麼時候。

貼文曝光網友紛紛留言勸阻，「跟婆婆說還有三年租約才到期，不要租給有姻親的人，很麻煩」、「就一直說租約還沒到，或是找別的話帶過，即使真的到了退租了，也跟她（婆婆）說租客續約，千萬別妥協租給小姑，日後肯定會出問題」、「千萬不可，以後一定一堆麻煩」、「到時候小姑不給房租，房子就變她的了也趕不走」、「千萬別做傻事，如果他們真的連外面房子都租不起，到時妳很可能收不到房租，房子也要不回來，說不定還要免費送人，一次狠狠的拒絕妳婆婆，叫小姑夫妻自己想辦法」。

也有網友分享類似經驗，表示婆婆一直要夫妻倆和妯娌跟小姑一起開店，不過她直接拒絕，並表示一家人沒辦法在一起做事。雖然婆婆一直掛保證說沒問題，她還是堅定立場直說工作上沒辦法，公事公辦，避免不愉快了回家還要見面，並強調這種事情大家心裡有數早早避免不要連家人都做不成。網友表示當時婆婆臉很臭，但是再也沒煩過她們。