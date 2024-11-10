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婆婆每月給5千 要求天天煮給6長輩…人妻靠一招反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳問題是許多人結婚後都會面臨的狀況。示意圖／Ingimage
婆媳問題是許多人結婚後都會面臨的狀況。示意圖／Ingimage

婆媳相處之道是一門學問，一名人妻發文回憶，當初嫁給丈夫時，婆婆每月會給她5千元，要求她每天負責準備6位長輩的兩餐，甚至到處跟鄰居炫耀這些安排。貼文曝光後，也引起底下網友熱烈討論。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，20幾年前剛嫁給丈夫時才23歲，婆婆一個月給她這些小錢，「小媳婦我傻呼呼的要煮6個大人的一日兩餐，她（婆婆）到處去跟朋友還有鄰居說，她每個月都有給我零用錢花！」，後來原PO知道後也不忍了，再也不拿婆婆的錢，對方想吃什麼就自己去買食材，原PO負責煮，過了兩年後，便立刻搬出婆家。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「有骨氣很欣賞」、「跟這種人，能閃多遠就閃多遠，生雞蛋沒有，棒雞賽一堆」、「20年前5千，那時候便當最便宜也要70元上下，就算一家四口吃火鍋料，一餐買起來也破千，這的確少得離譜」、「5千是菜錢，明明妳是被占便宜，出勞力煮飯給大家吃」。

另外也有過來人表示，「我婆婆更摳，把我老公薪水全部搶去，還去我公司領我的薪水，叫我煮給公婆、大伯一家、二伯一家、三伯一家，加上我們一家，沒人給我半毛錢，卻叫我煮給20幾口人吃」、「我30年前每餐煮6人份量，煮一年，後來我小嬸嫁進來，她都常煮吳郭魚、豆芽菜、海帶、豆腐、皮蛋，禮拜六再蒸一片鱈魚、禮拜日煮鯖魚罐頭麵。這樣一人煮一個禮拜，兩年後我婆婆就說要自己煮」。

丈夫 婆婆 薪水

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