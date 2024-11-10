月繳三萬餐費給婆婆 她無奈沒吃幾餐還要繳水電…網驚：根本吸血

孝親費是不少人的生活固定開支，金額往往根據子女收入和直接與父母協議決定，不過光是餐錢就高達三萬元合理嗎？一名女網友在Dcard表示，自己和先生一個月光是「餐費」就要上繳三萬元，其他水電等等還不包含在其中，貼文曝光讓其他網友們表示非常震驚，「好可怕的公婆，根本吸血耶」。

原PO表示，目前每個月是給婆婆三萬，當做每天煮一餐晚餐的費用，而且這三萬就只是餐費而已，其他水電都不包含，但是這樣的金額「其實給得很硬」。她補充其實家裡會吃飯的根本沒幾個人，除了公婆以外，先生偶爾會吃，但一個月大概不到十次，有時候婆婆也沒煮，餐桌上買的都是現成的外食。原PO在文末問道，「一餐如果以自己煮兩菜一湯，基本上都會有個魚或肉的話，大概價錢會落在哪？」

後續原PO也補充，三萬是煮飯的費用，不是孝親費，由她和先生共同支出，房子是共有的，水電網路等等雜費一樣都由夫妻支付。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「為什麼要給到三萬？這金額也太高」、「一開始三萬到底怎麼討論出來的」、「這個錢可以出去租房子還有剩，然後得到更多更多無價的自由」、「有錢喔，正常大概兩萬以下吧」、「是我我不會給錢，我會包他們水電費就好」、「之前住在家裡的時候只有給我媽5000，名義也是每天晚上會幫我煮飯的食材費，給妳參考」。