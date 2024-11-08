對女兒、媳婦標準不一 婆婆提1要求引爆網友怒火：噁心的雙標

不少家庭都存在著婆媳問題，如果婆婆對待媳婦與對待自己女兒的態度不一，就容易讓婆媳之間的關係更惡劣。有一名女網友抱怨婆婆不斷催生，但對自己女兒卻不強求，讓她相當氣憤，直呼很噁心的嘴臉。

這名女網友在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，自己被婆婆催生，而且還表示一定要生。婆婆告訴她錢可以再賺再存就有了，只要別太常出去玩就有錢了，甚至還會唸原PO「妳看妳愛出去玩又很會吃，這樣怎生小孩？」

原以為婆婆對自己的女兒也會這樣，沒想到卻是相反。原PO不滿婆婆竟然告訴自己女兒「不要生也好，經濟不景氣別生」，讓她聽了覺得很不公平，甚至痛批婆婆的臉面很噁心，「女兒跟媳婦不能比我知道，但是也不用這樣殘害別人家的女兒」。

貼文讓眾人看了都為原PO抱不平，「好噁的雙重標準」、「被催生真的很煩」、「為了這種婆婆生孫子不值得，寧願讓他們絕後也不要委屈自己」、「別人孩子死不了的概念，沒有同理心，肯定不會好好珍惜妳產後的身體」、「身體是自己的，只有自己可以做決定」、「嗆她一句『要生自己生』」、「講的好像都沒有她兒子的事情一樣」、「雙標這種最好遠離，不然害死的是自己」、「因爲媳婦是沒血緣，什麼事都是媳婦的錯，不順她的意就大鬧雞蛋挑骨頭」。

還有不少過來人心有戚戚焉，「同是天涯淪落人」、「過來人奉勸，被逼生生不出來，會造成心理壓力以及身體疾病，一定要照顧好自己喔」、「唉…我婆婆也是這樣，自己女兒大齡未婚未生她無所謂，自己媳婦下不出個蛋不行，就已經生第一胎還是弟弟了，還是會暗示要不要再生二胎給大寶做伴」、「我婆婆也不敢強迫她女兒生小孩啊，可是之前一直強迫我這個媳婦生小孩，但是偏偏我就踩剎車，誰叫她之前欺負我」。