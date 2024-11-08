快訊

京華城案密集約談 黃珊珊移送複訊逾1小時…證人身分請回

呂政璋閃辭財政部「很意外」 請辭信嘆：台灣政治遠比國際商業複雜

才爆施俊吉「被下台」…台灣金聯董座呂政璋3天閃辭 政院發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

對女兒、媳婦標準不一 婆婆提1要求引爆網友怒火：噁心的雙標

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳、姑嫂紛爭示意圖。圖／AI生成
婆媳、姑嫂紛爭示意圖。圖／AI生成

不少家庭都存在著婆媳問題，如果婆婆對待媳婦與對待自己女兒的態度不一，就容易讓婆媳之間的關係更惡劣。有一名女網友抱怨婆婆不斷催生，但對自己女兒卻不強求，讓她相當氣憤，直呼很噁心的嘴臉。

這名女網友在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，自己被婆婆催生，而且還表示一定要生。婆婆告訴她錢可以再賺再存就有了，只要別太常出去玩就有錢了，甚至還會唸原PO「妳看妳愛出去玩又很會吃，這樣怎生小孩？」

原以為婆婆對自己的女兒也會這樣，沒想到卻是相反。原PO不滿婆婆竟然告訴自己女兒「不要生也好，經濟不景氣別生」，讓她聽了覺得很不公平，甚至痛批婆婆的臉面很噁心，「女兒跟媳婦不能比我知道，但是也不用這樣殘害別人家的女兒」。

貼文讓眾人看了都為原PO抱不平，「好噁的雙重標準」、「被催生真的很煩」、「為了這種婆婆生孫子不值得，寧願讓他們絕後也不要委屈自己」、「別人孩子死不了的概念，沒有同理心，肯定不會好好珍惜妳產後的身體」、「身體是自己的，只有自己可以做決定」、「嗆她一句『要生自己生』」、「講的好像都沒有她兒子的事情一樣」、「雙標這種最好遠離，不然害死的是自己」、「因爲媳婦是沒血緣，什麼事都是媳婦的錯，不順她的意就大鬧雞蛋挑骨頭」。

還有不少過來人心有戚戚焉，「同是天涯淪落人」、「過來人奉勸，被逼生生不出來，會造成心理壓力以及身體疾病，一定要照顧好自己喔」、「唉…我婆婆也是這樣，自己女兒大齡未婚未生她無所謂，自己媳婦下不出個蛋不行，就已經生第一胎還是弟弟了，還是會暗示要不要再生二胎給大寶做伴」、「我婆婆也不敢強迫她女兒生小孩啊，可是之前一直強迫我這個媳婦生小孩，但是偏偏我就踩剎車，誰叫她之前欺負我」。

婆婆 婆媳紛爭 媳婦

延伸閱讀

彰化芳苑居民北上反風機 地方喊話風機「離我們遠一點」

騎單車過馬路遭撞死…台中男童父慟：兒如常出門玩 未料竟身亡

她傳訊被「不讀不回」怨感覺很差 一票人曝苦衷：心理壓力很大

日吞百顆瀉藥30年腸道失能 台中慈濟醫院2個月治療換她新人生

相關新聞

對女兒、媳婦標準不一 婆婆提1要求引爆網友怒火：噁心的雙標

不少家庭都存在著婆媳問題，如果婆婆對待媳婦與對待自己女兒的態度不一，就容易讓婆媳之間的關係更惡劣。有一名女網友抱怨婆婆不斷催生，但對自己女兒卻不強求，讓她相當氣憤，直呼很噁心的嘴臉。

她跟5男告白全失敗 自嘲「女哥布林」嘆：其中1人還拒絕4次

俗話說「男追女隔層山，女追男隔層紗」，追求異性似乎女生主動的成功率比較高，但有一名女網友卻哀怨自己曾跟5名男生告白過，卻沒有一次成功，讓她苦笑自嘲是「女哥布林」。貼文讓不少人很有感觸，也安慰她不要放棄。

差14歲難相處？她問如何取悅「大叔」男友 網見一用詞嘆：恐不適合

與年紀相差太大的對象交往，不僅生活習慣不同，彼此間的相處也是很大的挑戰。一名女網友發文詢問，稱她與大14歲的「大叔」交往，雙方沒共同話題，每次傳訊息都要小心翼翼，有時會被他已讀不回，於是請教網友：「我平時到底要跟怎麼跟大叔相處？要怎麼取悅大叔？」。

男友性慾降低她嘆「情侶不要一起洗澡」 網逆風：天天洗了8年沒問題

情侶相處保持新鮮感，對於維繫感情非常重要。有一名女網友表示因為太常跟男友一起洗澡，導致越來越沒有新鮮感，對方因此性慾降低，最後兩人各洗各的，男友才慢慢恢復性慾，讓她呼籲「情侶不要一起洗澡」。

悔改都是假的？劈腿男被抓包經典三台詞 代表他「絕對沒反省」

當人認真投入一段感情時，最怕的就是對方表面上看似沒什麼問題，實際上卻暗中腳踏多條船，對兩人的感情事只是玩玩而已。日本網站「beauty news tokyo」近來就分析，那些總是花心的男人，最常把哪幾句藉口掛在嘴上，企圖將花心一事呼嚨過去，毫無反省之意。

金玉涼言

富人餐前常先喝點開胃酒才能多吃點；窮人餐前常先灌些白開水才能少吃點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。