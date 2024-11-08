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她跟5男告白全失敗 自嘲「女哥布林」嘆：其中1人還拒絕4次

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO跟5個男生告白全失敗，其中一人還拒絕她4次，讓她大嘆自己是「女哥布林」。 示意圖／ingimage
原PO跟5個男生告白全失敗，其中一人還拒絕她4次，讓她大嘆自己是「女哥布林」。 示意圖／ingimage

俗話說「男追女隔層山，女追男隔層紗」，追求異性似乎女生主動的成功率比較高，但有一名女網友卻哀怨自己曾跟5名男生告白過，卻沒有一次成功，讓她苦笑自嘲是「女哥布林」。貼文讓不少人很有感觸，也安慰她不要放棄。

「哥布林」一詞被許多單身男女拿來自嘲，根據《網路溫度計》解釋，「哥布林」（Goblin）是歐洲民間傳說的奇幻生物，相傳哥布林有著綠皮膚、尖耳朵、金魚眼和鷹勾鼻的外型，而且身材矮小，也因為外貌醜陋，現在許多單身男女會用來自嘲，藉由「哥布林」來暗指自己其貌不揚、不受歡迎。

這名女網友在Dcard發文表示，自己有跟5個男生成功單獨約出門5次以上，也都有跟他們告白過，但全部都失敗，其中有一人還拒絕她4次，讓原PO相當失望。雖然也有認識其他男生，但她說有些是連相處機會都沒有，「連主動找對方聊天被句點或已讀不回，更不用說約出門了」。

原PO感嘆幾年前就認知自己是「哥布林」，當時也決定不再認識或靠近男生了，即使遇到不錯的異性也只會遠觀，不會想再找機會和對方聊天，而如今也清楚明白這些機會都不屬於自己，因此現在不會再因為異性讓自己內耗了，她也開玩笑地呼籲「各位男哥布林也可以加入我的行列」。

不少網友留言鼓勵原PO，「不哭不哭，我們一起去冒險」、「森林很溫暖，森林不會傷害妳，一起躲在森林裡吧」、「哥布林早就習慣被拒絕了」、「我以為是自己發的文」、「加油啦，不要放棄啊」、「我覺得這會打擊到信心沒錯，但我還是覺得一直嘗試才會有機會，說不定會有真的喜歡妳的」、「可能是他們覺得自己配不上妳啊，為何要貶低自己？」、「可以做醫美，不要那麼快放棄」。

告白 單身

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