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男友性慾降低她嘆「情侶不要一起洗澡」 網逆風：天天洗了8年沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現因為和男友太常一起洗澡，導致對方新鮮感減少，性慾也降低。 示意圖／ingimage
原PO發現因為和男友太常一起洗澡，導致對方新鮮感減少，性慾也降低。 示意圖／ingimage

情侶相處保持新鮮感，對於維繫感情非常重要。有一名女網友表示因為太常跟男友一起洗澡，導致越來越沒有新鮮感，對方因此性慾降低，最後兩人各洗各的，男友才慢慢恢復性慾，讓她呼籲「情侶不要一起洗澡」。

原PO在Dcard發文表示，和男友交往一年了，兩人沒有同居，但偶爾會到對方租屋處住，只要過夜就會一起洗澡，當中有段時間住在一起也是天天洗。她說一開始很新鮮，沒什麼問題，但後來發現男友性慾降低很多。原PO表示自己很清楚男友的行程，對方出去也會帶著她，手機也讓她看，因此知道男友在外面不會亂來。

兩人溝通討論後，決定不要一起洗澡，就這樣過了一個半月後，原PO發現男友的性慾恢復了，對方也說有很明顯的感覺，讓她認為情侶保持新鮮感真的很有效，「偶爾一起洗澡增加情趣絕對是沒問題的」。

貼文引起熱議，有人認同原PO的看法，「我覺得是太常住在一起欸，我跟前女友同居後面都沒有一起洗澡，對她也不會有性慾」、「真的，不只一起洗澡，同居也是一樣，除非你們在家裡還是會注意形象跟穿衣服的方式，不然很容易變成老夫老妻的感覺，激情就消失了」、「過來人認證，我跟我老婆也是自從不一起洗澡之後，兩人有明顯回升」。

但也有網友不受影響，「撇開性事不說，一起洗澡超幸福的，幫女朋友吹頭髮也超幸福的，看到女朋友頭髮讓我護髮兼吹乾後，柔柔順順超級有成就感」、「逆風一下！我跟男友在一起兩年，同居一年半，天天一起洗澡，感情反而越來越好」、「我都跟男友一起洗，互相刷背很讚」、「我跟男友從第一次洗澡到現在已經八年了，每天都一起洗，我們完全沒有性慾問題」。

情侶

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