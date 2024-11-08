差14歲難相處？她問如何取悅「大叔」男友 網見一用詞嘆：恐不適合

與年紀相差太大的對象交往，不僅生活習慣不同，彼此間的相處也是很大的挑戰。一名女網友發文詢問，稱她與年長14歲的「大叔」交往，雙方沒共同話題，每次傳訊息都要小心翼翼，有時會被他已讀不回，於是請教網友：「平時到底要跟怎麼跟大叔相處？要怎麼取悅大叔？」

一名女網友在Dcard發文，表示她23歲，與一名37歲的「大叔」在一起快一個月，他們沒什麼共同話題，想找大叔聊天卻又不知道能聊什麼，工作性質不同的關係，聊大叔的工作她聽不懂，聊她的工作大叔也不了解，有時候傳訊息給大叔，更會被大叔「已讀不回」。

原PO很困惑，是否是年齡差距過大，思想不同的緣故，有的時候甚至不太敢表達自己的想法，變得很「沒自信」。原PO還透露，大叔說自己脾氣不好，因此她每次傳訊息都小心翼翼的，深怕惹大叔不開心，於是請教網友：「該怎麼跟大叔相處呢？」

此文一出，不少網友認為既然傳訊息都要「小心翼翼」，彼此就已經不適合了，「為什麼要找個讓自己小心翼翼、聊個天也要提心吊膽，擔心他生氣的老男人為難自己」、「聽起來妳跟他在一起很卑微，這種感情不健康也很難長久」、「妳喜歡他什麼？這麼小心翼翼的相處是不會持久的」、「如果兩個人相處不舒服，就不要在一起了」。

也有網友推薦合適的相處方式，「即便過去的習慣與興趣可能不同，但願意陪伴對方、也讓自己嘗試新事物，慢慢地就會有親近感了」、「沒有共同話題就製造共同話題，譬如養寵物，規劃2到3天的旅遊」。