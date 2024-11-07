雙方冷戰！保健食品被吃掉 同居男友卻怪她亂放冷回：受夠了

喜歡的物品、食物被同住家人拿走或是吃了，當下心裡一定會感到不舒服，但對方卻認為是你（妳）在找碴，因此心生怒氣進而冷戰，該如何化解僵局呢？有一位女網友把要帶去公司吃的保健食品放在桌上忘記帶走，結果被男友吃掉了，不料男友卻對她的質問不滿，反而怪她亂放、害他吃掉，讓該名女網友被責怪到不知所措，在Dcard貼文求救，請教哄男友的好方法。

原PO貼文表示，某日早上從冰箱拿保健食品打算帶去公司吃，因為趕著出門忘在桌子上，下班回家時卻發現已經不見了，一問之下才知道原來是被男友吃掉了。她原本想說算了，沒打算追究，怎知男友卻突然翻起舊帳，指責原PO的東西都亂放，才會害他誤以為是自己平常吃的葉黃素，更不知道對方發什麼瘋開始冷戰，這幾天都拿加班當藉口很晚才回家，LINE也都愛回不回。

原PO深感困擾，都已經過了好幾天，也不知這件事要如何解決，最後決定先把態度放軟請教網友，「想問問大家，平常鬧意見時，妳們都怎麼哄男友的」。

有些網友替男友發聲，「逆個風，的確是妳東西亂放，才害男友吃到啊」、「確實是妳東西亂丟，才讓他吃到妳（的）東西啊」；但也有人心疼原PO，「明明是他吃的，怎麼錯在妳身上？」。有網友則提供和解的方法，「熬夜等男友回來道歉就好了啊」、「女生哄人不需要技巧，見面抱一個就好了啦」。

當然也有網友對男友的反應不以為意，「又不是吃到什麼不能吃的，大驚小怪」、「男友感覺很笨」、「這樣就冷戰，國小生喔」、「這種男友，可以放生了」、「這男友不行。」