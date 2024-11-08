悔改都是假的？劈腿男被抓包經典三台詞 代表他「絕對沒反省」

當人認真投入一段感情時，最怕的就是對方表面上看似沒什麼問題，實際上卻暗中腳踏多條船，對兩人的感情事只是玩玩而已。日本網站「beauty news tokyo」近來就分析，那些總是花心的男人，最常把哪幾句藉口掛在嘴上，企圖將花心一事敷衍過去，毫無反省之意。

我真心喜歡的只有妳而已

聽到男方這麼講，或許會讓內心有些動搖，覺得可以原諒對方了。畢竟對方都這樣講，那就代表對其他劈腿對象不是真心了吧。但就算屬實，只要給男方機會了，他就會覺得「反正不是真心的都可以」，繼續到處拈花惹草。

請你一定要相信我

很多男性在感情上出了包，都會說出這句話。儘管男方看似展露真心，其實內心的潛台詞是「如果你相信我，就不該懷疑我劈腿」，實際上是個自我中心的發言，根本沒有要反省得意思。

我不會再犯了

當劈腿被發現，遭到要求分手甚至賠償時，很多男性或許都會講出這句話。然而，如果沒有提出具體承諾「未來劈腿了會怎麼樣」，代表男性只是被抓包了想要脫身，趕快開個空頭支票罷了。