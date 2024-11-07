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嫂嫂賢德媽媽鼓吹「小叔娶大哥遺孀」 網群一票嗨喊：要善待人家

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，他大哥4年前意外死亡，留下兩名幼女，嫂嫂心地善良並沒有拿著賠償金跑掉，他今年在媽媽的極大促成下與她登記結婚了。貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示祝福！

原PO透露，他有一位心地善良的嫂嫂，與媽媽相處極為融洽，大哥4年前因工業意外死亡，留下兩個女兒，大的8歲，小的6歲，當時大嫂沒有拿著賠償金就一走了之，而是選擇留下來照顧媽媽，今年他在媽媽的勸說下與嫂嫂登記結婚了。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人表示祝福，「恭喜，這是最好的結果」、「互相扶持珍惜」、「如果你們都互相喜歡對方，這也是很美好的故事」、「如果真的這樣，家庭就很美滿，恭喜」、「嫂嫂賢德不離不棄，你可要善待人家」。

曾遇見過類似情況的網友也回應「這種我聽過，也真實生活有這樣案例發生」、「身邊有個朋友也是老公過世，嫁給了雙胞胎弟弟」、「我鄰居有一個也是差不多這種，老婆過世，他娶了老婆妹妹，常常看到他們牽手出來散步」、「我老板的家族也是這樣，老公死後嫁給小叔，為兩任老公共生下四男兩女」、「我認識朋友的確有這樣的，丈夫過世還有小孩，後來嫁給小叔，過的很幸福，緣份是很奇妙的」。

不過，也有不少網友不以為然表示「就你最會編故事」、「每天都有創作文」、「這裡快要變成故事館」、「別再編故事了，有種拿出你哥和你大嫂以及你現在和你『老婆』的結婚證明」。

大嫂 嫂嫂 小叔

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