感覺不被在乎…她怨男友冷漠不愛回訊息 網勸分：妳不該承受

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男女交往時，應要考慮對方的感受，適當溝通才能解開心結。一名女網友發文求助，她跟男友明明還在熱戀期，男友卻不怎麼回訊息，正事才會聯絡她，讓她感到很焦慮，因此請教網友：「男友不愛回訊息，我該怎麼調適我的心態？」

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友交往不到一個禮拜，明明應該是熱戀期，訊息上卻沒有像別人熱戀期一樣熱絡，只有見面的時候才會有在談戀愛的感覺。原PO透露，男友其實之前也是個戀愛腦，但經歷了不同感情，變成了現在這個樣子，他不怎麼回訊息，連電話都不喜歡接，讓原PO感到很「焦慮」。

原PO表示，男友跟她說過，傳訊息對他來說比較像是有正事才會聯絡，電話也是有急事才會打，導致原PO有一種「不被在乎」的感覺，不知道男友是否根本不想她。原PO也想過與其改變不如去適應，但還是會很在意，所以詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友勸原PO分手，「他有他的過往，但這不是妳該承受的，現在是你們兩個在一起，如果他一直活在過去，那只好拜拜了」、「最後還是會分開的，心沒有被滿足沒有用」、「跟他溝通，如果還是沒辦法，就分手」、「覺得溝通無果趕快換下一個吧」、「我覺得妳受不了就分手吧」。

也有網友分享類似經歷，「跟我前男友超級像，覺得曖昧期可以然後剛開始就想要溝通了，但最後還是只撐半年就分了」、「這完全是我前男友，他回訊息超慢，基本上是只有必要才會傳，交往半年幾乎沒有訊息聊天過，常常都在想是不是因為他不喜歡我才不傳訊息」。