有錢真的樸實無華？富家女友家裡開破車、穿平價衣 他疑惑：我比較享受

無論是否富有，每個人習慣的生活方式都不盡相同。一名男網友發文，他女友的家明明很有錢，卻非常節省，開破車、穿平價衣服，跟他想像中的有錢人大相逕庭，因此詢問網友：「這樣真的是有錢人嗎？」

一名男網友在Dcard發文，表示他的女友住在房價高的地方，爸爸很多房產且沒有貸款，但汽車開的是十幾年的「破車」、出遊都挑國內景點遊玩、穿平價衣服、家裡沒有名牌包包、吃東西也沒有吃特別好。看起來她的家人都沒有「物慾」，跟原PO電視或電影裡看到的有錢人不一樣，並沒有到處炫富。

原PO表示，他父母都屬於「及時行樂」的類型，很會花錢但沒買房，因此也沒有留下什麼財產給他，只能靠他自己打拚，原PO認為，他寧願過著每個月都把錢花光，讓自己有生活品質的生活，會比女友家人過得還要「享受」。原PO最後詢問：「有錢人的生活真的是那麼樸實無華嗎？」

此文一出，不少網友認為「低調」和「節省」才是部分有錢人的特質，「其實很多有錢人都很低調節省的，就我目前了解到的第一代都會很樸實」、「當真正的有錢時才會發現越平淡的生活越快樂，與世無爭，不用為錢煩惱，慢慢享受生活中的每一刻」、「通常有錢人都很低調」、「很多有錢人都是省出來的」。

也有網友分享親友的經驗，「我同事一個家裡好幾棟在市中心房子的人，每次星巴克買一送一的時候都說快買」、「我認識一個很省的王董一條毛巾用30年，喝咖啡時剩餘的奶精會用咖啡涮過再一滴不剩地倒入杯中」、「我爸之前公司老闆，都開一台快爆廢的車上班，還沒司機」。