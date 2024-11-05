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離婚也是為了幸福…婚後被婆家當生育工具 老公1舉動她頓悟斷開

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友婚前想陪老公一起努力，但婆婆逼她生子，老公卻沒有為她說話，因此她果斷提離婚。示意圖／ingimage
一名女網友婚前想陪老公一起努力，但婆婆逼她生子，老公卻沒有為她說話，因此她果斷提離婚。示意圖／ingimage

婆媳問題若沒有老公當中間人，很可能引發劇烈的爭執，甚至離婚收場。一名女網友表示，她在婚前認為老公沒有房子沒關係，一起努力就好，沒想到婚後公婆催生，老公也不敢為她說話，經過思考後，她果斷「離婚」，並語重心長的告訴網友「結婚是為了幸福，離婚也是」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她跟老公結婚了，老公沒有房子也沒關係，認為「一起租房再努力就好」。但婆家從結婚第二年開始催生，還說「女人結婚就要以家庭為主」，暗示「不要工作了，好好住婆家帶孩子」，老公也唯唯諾諾不敢為她說話，讓原PO無奈指出「我好好想了一個禮拜，就跟老公提出離婚」。

原PO語重心長呼籲所有女孩們做自己，父母親辛苦賺錢籌出學費，加上自己努力打拚獲得文憑以及夢寐以求的工作，「為的就是有天妳能靠自己，過上自己想過的生活，而不是活成別人想要妳應該成為的樣子，妳也不該是別人達成目的的工具。」

原PO表示，「有些人妳把他請入生命之中，妳也可以請他們滾出去，有些人能與你風雨同行，有些人卻為妳帶來風風雨雨，人生路還長有捨才有得，更好的未來會在不遠處等著妳，幸福一直在自己的手裡」，文末她標籤寫道，「結婚是為了幸福，離婚也是」。

文章曝光後，許多網友認同「非常同意」、「給個讚，婚前真的要看清楚，婚後會很辛苦」、「說得真好」、「妳很理智，女人真的沒有一定要結婚，沒有男人會比有男人來得更自在快活，有些男人只是想要找免錢的保母跟管家，想免付費」、「妳很勇敢」。

婆媳紛爭 老公 離婚

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