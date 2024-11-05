「獨子」突收陌生遺產繼承…父以為詐騙 母驚拋1句揭身世真相

一名網友在Dcard發文分享，近日收到爸爸的LINE訊息，只見他傳了一張來自新竹縣政府稅務局的通知，上頭除了寫道一位陌生女子的死訊，自己還是函中該女愛車的繼承者，不僅爸爸疑惑，自己看了也是一頭霧水。不過，此時卻回憶起兒時在戶政事務所與媽媽的對話，讓他驚覺這份來自陌生人的遺產繼承可能不是詐騙。

原PO回憶，國中時期一次和媽媽去辦身分證，曾看了一眼戶籍謄本，發現身為獨子的自己，資料上竟寫著「次子」。疑惑之下問了媽媽，她卻一臉無所謂地說道「你是我領養來的」，更補交代「別讓家人知道『你知道了』」，讓得知真相的原PO當下原地爆炸。

為了釐清現況，他認真讀了一遍來自稅務局的文件，內容的確是一位陌生女士的遺產（車子）處置問題，而繼承人除了自己還有其他5人，卻沒有一個是認識的。此時原PO也好奇，就算該女士為原生家庭的直系親屬，但被領養走的小孩應該是沒有繼承權，讓他擔憂未來會不會天降一筆陌生債務，是否該辦個拋棄繼承，引起熱烈討論。

貼文一出，網友們正反意見不一。有網友驚呼宛如連續劇，「不去了解一下嗎，說不定下半輩子不用幹了」、「真實事件上演，你的孩子不是你的孩子」、「我就知道我有個億萬富翁的親爸爸」、「可以躺平了嗎」；不過，也有人認為存有詐騙疑慮，「這個函？字體大小不一。真實性考慮一下」、「如果懷疑公文是詐騙，記得不要打公文上電話確認」。

留言區則釣出一名同樣是被收養的女網友分享，她指出20年前生父去世時也有收到這單子，當時被告知如果確定已被收養，就不用理會那張單子，所以自己後來只是撥打單子上的電話跟承辦人員說「自己已被收養」。

對此，有網友建議原PO，可先去戶政事務所調閱自己的資料，看是不是已被收養。如果被收養的話不會繼承到本家的東西，可打電話去新竹稅務局，請他們釐清繼承人；如果沒被收養，就會繼承到本家的東西，若不想要後續有其他問題，則可在知情的三個月內去法院做拋棄繼承。