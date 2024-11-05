食物成導火線…慘背黑鍋又遭公婆嗆自私 人妻怨嘆：真的很悲哀

婆媳問題一直都讓許多家庭困擾。日前有位媳婦抱怨，她習慣買比較好的水果、蔬菜、生活用品，公公則是沒耐心，都隨便挑水果，幾乎只買到難吃的水果，還怪說「是媳婦買的」，事後她決定自己買的食物另外放，公婆又抱怨「很自私」，讓她無奈喊「真的很悲哀」。

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，「老公是獨子，所以我們夫妻倆不搬出去，要一直跟公婆同住，但我跟公婆觀念不同、習慣不同，只能來這兒發文」。原PO指出「我經濟能力比較好，會買比較好的肉品蔬菜水果、調味料、油、生活用品，給公婆吃是沒關係，因為我喜歡分享，比如說水果好了，我很會挑甜的，但公婆的食物部分是公公是負責採買者，婆婆負責出一張嘴，又因為婆婆節省，習慣性都挑快爛掉促銷的特價品」。

她表示，如果公婆覺得好吃的食物就會一直吃，吃完後會再衝去買，但公公沒耐心，都隨便挑，幾乎都買難吃的，就放在那沒人要吃，竟然怪到她頭上說「那是媳婦買的」。原PO無奈表示，「我自己挑的東西我怎會不知道？實在無法忍受我買的好吃的被難吃的取代，不用多貴，至少當季，重點是要好吃」。最後她告訴公婆「以後我買食材就好，沒想到公公偏要買，後來我都把自己買的另外放，不再跟他們共享了，他們又說我自私」。

文章曝光後，多數網友建議她「搬出來住」，指出「沒有什麼獨子不能搬出去住的法律，只有願不願意而已，妳先生用道德綁架妳，把妳困在他們家，他出一張嘴講孝順，卻要妳實際行動去幫他行孝道，長期下來，妳會很壓抑」、「可以乾脆在外面租房」，也有網友安慰「既然被公公視為自私，那以後索性我行我素，自己開心樂活，無視公婆吧」、「老公的問題比較大，妳就不要再買了吧」。