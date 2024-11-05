女追男隔層紗？交友軟體狂開話題男方回覆不超過三字 網搖頭：沒戲

現代人生活忙碌，想談戀愛又沒辦法花太多時間認識新對象，交友軟體也因此盛行，一名女網友在Threads上發文分享自己和交友軟體「配對成功」對象的聊天記錄，直呼「是我這女生太難懂嗎」。

網友的聊天截圖可以看到，女方先是打了招呼接著稱讚對方是「高階主管」聽起來很厲害，隨後男方只回覆了一句謝謝，接著原PO拋出第二個問題「學飛行，是要當機師嗎」，隔日早晨男方僅回覆「不是」兩字，令原PO相當傻眼大喊「其實不是真的稱讚你，是希望你給我多說一點」。

底下就有男網友貼出自己同樣也滑鐵盧的聊天紀錄，男方先是詢問對方有沒有個人興趣像是戶外類型活動，女方只回覆「我很宅的」，超尷尬回覆讓對象接著說「小姐，可以好好聊天嗎」、「不然給妳開話題，聊聊妳想說的事情」，女方只回覆「對不起」三字，讓網友無言道「男生女生都一樣，拜託沒有興趣不要按like，整天南寮（難聊）漁港，浪費時間」。

貼文底下也有不少過來人直言兩人這種對話模式是不會有火花的，「不管性別如何，這樣的回覆就很明顯就是對方對你沒興趣」、「問題出在有沒有興趣，不是會不會聊」、「這個很明顯沒興趣，下一位吧」、「不是妳難聊，是對方對妳沒興趣而已」、「那麼多可以聊的人，為啥要在乎聊不起來的人」。