快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

韓職／最新！韓媒證實李珠珢與經紀公司解約 有考慮國外發展

女追男隔層紗？交友軟體狂開話題男方回覆不超過三字 網搖頭：沒戲

聯合新聞網／ 綜合報導
又一個南寮漁港（難聊漁港）？女網友抱怨交友軟體配對對象回覆不超過三字。 示意圖／ingimage
又一個南寮漁港（難聊漁港）？女網友抱怨交友軟體配對對象回覆不超過三字。 示意圖／ingimage

現代人生活忙碌，想談戀愛又沒辦法花太多時間認識新對象，交友軟體也因此盛行，一名女網友在Threads上發文分享自己和交友軟體「配對成功」對象的聊天記錄，直呼「是我這女生太難懂嗎」。

網友的聊天截圖可以看到，女方先是打了招呼接著稱讚對方是「高階主管」聽起來很厲害，隨後男方只回覆了一句謝謝，接著原PO拋出第二個問題「學飛行，是要當機師嗎」，隔日早晨男方僅回覆「不是」兩字，令原PO相當傻眼大喊「其實不是真的稱讚你，是希望你給我多說一點」。

底下就有男網友貼出自己同樣也滑鐵盧的聊天紀錄，男方先是詢問對方有沒有個人興趣像是戶外類型活動，女方只回覆「我很宅的」，超尷尬回覆讓對象接著說「小姐，可以好好聊天嗎」、「不然給妳開話題，聊聊妳想說的事情」，女方只回覆「對不起」三字，讓網友無言道「男生女生都一樣，拜託沒有興趣不要按like，整天南寮（難聊）漁港，浪費時間」。

貼文底下也有不少過來人直言兩人這種對話模式是不會有火花的，「不管性別如何，這樣的回覆就很明顯就是對方對你沒興趣」、「問題出在有沒有興趣，不是會不會聊」、「這個很明顯沒興趣，下一位吧」、「不是妳難聊，是對方對妳沒興趣而已」、「那麼多可以聊的人，為啥要在乎聊不起來的人」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

交友軟體

延伸閱讀

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

大學用標楷體被設計系同學轟！OL困惑老闆要她用 內行人：看場合

農曆10月運勢(上)／ 牛防小人、雞家庭事業兩頭燒、2生肖當心車關

女奧客怒喊「不想吃口水」逼戴口罩 服務生無奈：不說話又被咆哮態度差

相關新聞

食物成導火線…慘背黑鍋又遭公婆嗆自私 人妻怨嘆：真的很悲哀

婆媳問題一直都讓許多家庭困擾。日前有位媳婦抱怨，她習慣買比較好的水果、蔬菜、生活用品，公公則是沒耐心，都隨便挑水果，幾乎只買到難吃的水果，還怪說...

女追男隔層紗？交友軟體狂開話題男方回覆不超過三字 網搖頭：沒戲

現代人生活忙碌，想談戀愛又沒辦法花太多時間認識新對象，交友軟體也因此盛行，一名女網友在Threads上發文分享自己和交友軟體「配對成功」對象的聊天記錄，直呼「是我這女生太難懂嗎」。

親媽硬闖月中房！她「露胸擠奶」羞趕人 反遭碎唸：公主病沒禮貌

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示產後回娘家做月子，正當她裸露上半身在擠奶時，媽媽突然開房門說要跟她說話，頓時感到害羞叫媽媽關上門，站門外講就好，事後竟遭媽媽碎唸有公主病，讓她深感委曲。貼文一出，引發網友熱議。

交往3年無愛愛！女生被迫摸男友下體 急問如何克服

交往3年提及談婚論嫁，卻又恐懼性事，該如何是好？

懷雙胞胎6個月不知爸爸是誰…準媽媽列愛愛時序表求救 醫生一看傻眼

現代人性觀念變得開放，有多過1名性伴侶也不出奇。

秋日微醺／葉含氤｜酒香‧酒鄉

農作物收成的秋天，亦是葡萄酒熟成、開瓶的季節，當十一月份歐洲的酒莊揭開木桶，歡慶「酒類的聖誕節」時，您知道酒的淵源歷史嗎？聯副特選五篇文章，談及飲酒禮儀、醫療材料，以及文學家和酒的關係，邀您以文字品賞這富有神祕性的飲品。 【精彩語錄】 那味道真的是香，我不禁抽鼻子用力嗅著，深怕錯過一絲一毫……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。