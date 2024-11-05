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親媽硬闖月中房！她「露胸擠奶」羞趕人 反遭碎唸：公主病沒禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，她表示產後回娘家做月子，正當她裸露上半身在擠奶時，媽媽突然開房門說要跟她說話，頓時感到害羞叫媽媽關上門，站門外講就好，事後竟遭媽媽碎唸有公主病，讓她深感委曲。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，生產後回到娘家做月子，前日她正在房間擠奶時，媽媽突然敲門沒等她回應就立馬打開房門，並直接站在房門口跟她講話，讓她覺得自己衣冠不整，裸露著上半身很沒安全感，於是很生氣的叫媽媽出去，有話關門講。

原PO表示，等她擠完奶下樓，媽媽竟然指責她「只有媽媽能夠包容你這樣，脾氣那麼差，在婆家你嘴巴要甜一點，我都敲門了又不是沒敲門，你在那邊大聲對我很沒禮貌，不要像這樣有公主病一樣，誰知道你在擠奶」，讓她覺得崩潰。

原PO聽完媽媽這般責罵深感委曲，她生氣表示「為什麼敲門沒有先問我能不能進來，我沒穿衣服生氣還被罵有公主病？一直看著我沒穿衣服的上半身跟我講話，到底誰應該生氣」。

貼文一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，回應「老人的通病，就鎖門吧」、「你不夠兇，你媽根本不在意」、「真的很多長輩都敲門就直接打開，沒在管裡面人的感受，超級沒禮貌，還一副有什麼關係的態度」、「老人家想法是改變不了的」、「乾脆在門口掛牌子『擠奶中，請勿干擾』」。

不過，也有不少網友覺得她不該對親媽大小聲，指出「她是你媽媽不是婆婆，要尊重可以去月子中心」、「自己媽媽還好吧，我也是邊擠奶邊和媽媽聊天啊」、「產後娘家還願意照顧你，給你吃、給你住，你要感恩了」、「或許媽正在教育你，以後在婆家怎麼當個好媳婦，說真的你媽也許不對，但想想你對親媽的容忍度都這麼低了，那我相信你以後在婆家會更痛苦喔，時常再爆氣的」。

做月子 公主病 娘家

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