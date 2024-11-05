懷雙胞胎6個月不知爸爸是誰…準媽媽列愛愛時序表求救 醫生一看傻眼

現代人性觀念變得開放，有多過1名性伴侶也不出奇。1名婦產科醫生在網上分享個案，指最近收到1則私訊，有孕婦稱已懷孕6個月加1周多，證實懷有雙胞胎，但不清楚孩子生父是誰，於是列出「愛愛時序表」，分別在4月初、4月中和5月中與不同男性發生性行為，又坦白「都搞混了，不曉得是哪一個的機率比較大」，甚至寫明「非常不喜歡他（4月初發生關係的男子），那是一個錯誤」。

醫生在網上解釋，「從最後一次月經的第1天加2周就是最可能的受孕日」，而且認為「關於你喜不喜歡他，還是這是不是他的小孩，這是兩件事」。大量網友笑道「爸爸是誰的，問醫生」、「醫師只知道媽媽是誰」、「父親不知是誰，又雙胞胎，厲害」。

孕婦曾與不同男性發生關係

婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專表示，收到1則準媽媽的私訊，對方目前懷孕6個月加1周多，而且是雙胞胎，她於今年4月初、4月中和5月17日先後和不同男性發生關係，「都搞混了，不曉得是哪一個的機率比較大」，想請教蘇醫生能否確定，她更明言「是不是4月初最早的那一個機率是不可能的，因為我非常不喜歡他，那是一個錯誤」。

蘇表示，從最後一次月經的第1天加2周就是最可能的受孕日，任何女性都可以自行計算。但如果覺得最後1次月經不準、無法確定日期，又或是周數不正確，可能是醫生沒有計算好，蘇明言他也不會知道，推算最後1次月經周數和預產期，最重要就是在10至12周時用「胎兒的頭臀長（CRL）」來進行計算，12周後誤差值愈來愈大，更何況是雙胞胎。

網友：她的生活好熱鬧啊

至於該名孕婦不喜歡其中1名性伴侶，希望他並非孩子父親，蘇直言這是兩件事，「不管你喜不喜歡，是就是，不是就不是，如果是這種情況真的也不必問我」，他也幫不上忙。

許多網友笑言「她的生活好熱鬧啊」、「如果這是婦產科期末考的考題，還是必須寫出答案的話…」、「我怎麼覺得投胎到她家是錯誤？」。

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文章授權轉載自《香港01》