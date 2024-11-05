交往3年無愛愛！女生被迫摸男友下體 急問如何克服

交往3年提及談婚論嫁，卻又恐懼性事，該如何是好？1名女網友發文求救，稱與男友交往3年，一直沒有發生關係，男友目前提及未來結婚生活和性愛話題，甚至在她面前脫內褲「露鳥」，要女生摸其下體，卻令她感到「好噁心＆可怕」，事後困惑詢問「身為情侶，該如何克服這個恐懼啊？」。

許多網友留言指「這男生我覺得滿不錯，3年了都還可以不發生關係」、「男生還能忍到3年真的好猛，看來是真愛，希望你能解決你的心魔，幸福過下去」、「氣氛、時機跟地點很重要，然後順其自然」。

被逼摸男友下體後感噁心

原po在「Dcard討論區」表示，與男友交往3年，一直沒有發生關係，但最近男友開始提到未來結婚生活，例如一起洗澡和「愛愛」，但原po直言「完全不敢啊」，男友甚至在她面前脫內褲「露鳥」，叫她用手觸摸了解，原po「覺得好噁心和可怕」，最終「逼不得已，被他把手抓去摸」。

原po事後耿耿於懷，急問「身為情侶，該如何克服這個恐懼啊？」，但同時表示「看到男友性器官後，我就突然性欲高漲多天」。

網友：慢慢習慣裸露的對方就好

貼文引來大量網友留言，「慢慢習慣裸露的對方就好，畢竟你還是有性慾的」、「說出來他可以帶你一起克服恐懼，也是一種增進感情的方式」、「建議聊聊或諮商喔，婚後更難解決喔」。也有人對原po的反應感到奇怪，「看到男友的會性欲高漲，又說男友拿你手要去摸你會覺得噁心，是在矛盾什麼？有性欲表示你是可以接受的啊！」。

延伸閱讀：

處女女友稱第1次愛愛 1動作令他疑惑：這麼厲害？ 網民留言絕了

愛妻私處有異味 臭到人夫無力「愛愛」發文求救 網民籲及早坦白

文章授權轉載自《香港01》